El PP asturiano carga contra la veda de la pesca del salmón: "Lo han hecho con cobardía"

El PP asturiano cargó este miércoles contra el Gobierno del Principado por la decisión de vedar la pesca del salmón y aseguró que la medida evidencia el "fracaso" de la política de conservación desarrollada durante las últimas décadas.

El diputado regional y portavoz de Medio Rural del PP, Luis Venta, sostuvo que "la prohibición y las vedas son la única respuesta que el Gobierno de Barbón tiene para disimular otro gran fracaso: el salmón, un icono de nuestra tierra que tras 40 años de régimen socialista en Asturias ya no será un recurso piscícola".

Venta afirmó que el Ejecutivo autonómico ha responsabilizado durante años a los pescadores de la disminución de ejemplares en los ríos asturianos y aseguró que con la decisión anunciada "los socialistas han consumado su inoperancia, inacción y persecución a quienes más han cuidado nuestros ríos: los pescadores".

Además, acusó al Gobierno de actuar "con cobardía, traición, oscurantismo y sin diálogo" y de haber despreciado al sector.

El parlamentario popular defendió que la prohibición no ataja las causas del declive de la especie y denunció que "los depredadores de nuestros ríos seguirán teniendo vía libre para los salmones" y que continuarán existiendo obstáculos que dificultan el remonte de los peces. También advirtió de que las asociaciones de pescadores, que, según señaló, han realizado labores de repoblación durante los últimos años, "corren el grave riesgo de desaparecer".

A juicio de Venta, la decisión supone "una huida hacia delante de un Gobierno resignado, incapaz y sectario, que ha hecho mucho daño a la riqueza natural de Asturias por no ocuparse de sus problemas". El diputado insistió en que el PSOE ha señalado durante cuatro décadas a los pescadores como responsables de la reducción de la población de salmones y ahora, afirmó, "ejecuta lo que venía persiguiendo desde hace décadas para esquivar sus responsabilidades políticas".

"Barbón ya tiene otro hito en su haber: el salmón ya es historia de Asturias", concluyó el portavoz popular de Medio Rural.