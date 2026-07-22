El PP asturiano rechaza la "euforia desbordante" de Barbón sobre el mercado laboral: uno de cada dos asturianos en edad de trabajar no está activo, avisa

El Partido Popular de Asturias ha puesto en duda el optimismo del Gobierno regional sobre la evolución del mercado laboral y ha cargado contra el proyecto de ley del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), que considera insuficiente para afrontar los problemas estructurales del empleo en la comunidad.

El portavoz de Economía y Empleo del PP, Andrés Ruiz, realizó este miércoles una primera valoración del texto y aseguró que la norma, tal y como está planteada, "parece más una ley de ordenación de un ente público que una verdadera ley para transformar el mercado laboral asturiano". Ruiz sostuvo que la "euforia desbordante" que, a su juicio, transmite el presidente Adrián Barbón no se corresponde con la realidad de Asturias, donde persisten problemas como la temporalidad, la baja tasa de actividad y la dificultad para incorporar a jóvenes y parados de larga duración al mercado laboral.

El diputado popular señaló que, aunque el paro registrado ronda las 48.000 personas, el "paro efectivo" alcanzaría las 61.000 si se suman los demandantes de empleo no ocupados, las personas con disponibilidad limitada y quienes permanecen en ERTE. Además, advirtió de que Asturias mantiene la peor tasa de actividad de España, en torno al 52%, lo que significa que uno de cada dos asturianos en edad de trabajar está fuera del mercado laboral.

"Hay que conseguir que más asturianos se incorporen al mercado laboral, mejorar la orientación profesional y conectar las necesidades de las empresas con la formación", afirmó Ruiz, quien también reclamó medidas para facilitar la incorporación de los jóvenes y retener el talento que se forma en la región.

Uno de los principales reproches del PP es el papel que la ley otorga a los ayuntamientos. Según Ruiz, el texto apenas reconoce a las entidades locales como agentes activos de las políticas de empleo, pese a que son quienes ejecutan muchos de los programas del Sepepa.

"Los ayuntamientos deberían ser aliados estratégicos y no actores subordinados o secundarios", defendió el parlamentario, que criticó además que las entidades locales no tengan representación en el Consejo Rector del Sepepa.

El portavoz popular también cuestionó la relación entre la Formación Profesional y las políticas de empleo recogida en la ley. A su juicio, el traslado de las competencias de orientación de la FP a la Consejería de Educación evidencia el fracaso de la estrategia anunciada por el Gobierno de Barbón al inicio de la legislatura para integrar formación y empleo.

Por todo ello, el PP anunció que presentará una batería de enmiendas parciales al proyecto de ley. Ruiz aseguró que su grupo trabajará para lograr una norma "más ambiciosa y de consenso", que ponga "a trabajadores, empresas, autónomos y estudiantes en el centro" y que convierta las políticas de empleo en herramientas realmente eficaces para transformar el mercado laboral asturiano.