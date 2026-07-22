Principio de acuerdo en el ERE de Corteva, que incluirá una treintena de prejubilaciones y 19 recolocaciones

La dirección de la multinacional Corteva y los representantes de los trabajadores han llegado a un principio de acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a los 73 trabajadores de la plantilla de la fábrica de fitosanitarios del valle de Tamón (Carreño), que cesará su actividad. El pacto incluye recolocaciones y prejubilaciones para la mayoría de la plantilla, pero también la salida de una veintena de trabajadores.

Las partes están ultimando la letra pequeña del preacuerdo, que mañana será presentado a la asamblea de trabajadores para su votación.

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La empresa y la parte social han agotado la negociación del ERE hasta el último día del plazo legal de un mes. Hoy se celebraron reuniones por la mañana y por la tarde en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) y se ha llegado a un principio de acuerdo que a, última hora de la tarde, aún estaba por cerrar. La cifra de recolocaciones se mantiene en 19 (cinco cubrirán vacantes en el grupo y 14 seguirán trabajando en la planta de aguas residuales del complejo industrial de Tamón) y el personal de más de 55 años, una treintena de trabajadores, podrán acceder a un plan de prejubilaciones.