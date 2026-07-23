1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos: así se pueden solicitar

El Gobierno de Asturias acaba de abrir una nueva convocatoria de ayudas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, dotada con 950.000 euros y con una mejora de las cuantías para las familias con más de un hijo. La principal novedad es que las unidades familiares con dos o más menores a cargo podrán recibir hasta 400 euros por cada hijo al año, con un máximo de 1.200 euros, frente al límite de 600 euros establecido en la convocatoria anterior.

Las subvenciones están dirigidas a familias con menores de hasta 12 años cuyos progenitores o responsables legales trabajen por cuenta propia o ajena, residan en Asturias y no superen unos ingresos anuales de 45.000 euros, además de cumplir el resto de requisitos fijados en las bases. También podrán acceder quienes acrediten una situación de dependencia que requiera apoyo para el cuidado de menores.

Las ayudas servirán para sufragar gastos realizados durante 2026 relacionados con el cuidado de niños, entre ellos escuelas infantiles, guarderías, ludotecas, campamentos, actividades extraescolares, servicios de cuidado a domicilio o la contratación de empleados del hogar para atender a los menores.

La presidenta del Principado en funciones, Gimena Llamedo, destacó esta mañana que la convocatoria refuerza el apoyo económico a las familias y defendió las políticas de conciliación como "una herramienta para mejorar la calidad de vida y favorecer la corresponsabilidad". Según señaló, estas ayudas se enmarcan en la estrategia del Ejecutivo autonómico de apoyo a las familias.

El Gobierno regional recuerda que esta línea se suma a otras medidas impulsadas en los últimos años, como la red pública y gratuita de escuelas de 0 a 3 años, las ayudas a la natalidad, la gratuidad de la matrícula universitaria y las deducciones fiscales autonómicas para las familias.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática desde este miércoles y hasta el próximo 5 de agosto.