Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 23 de julio de 2026

Oviedo

Coloquio con «Les Asturxules»

El Club LA NUEVA ESPAÑA (c/Calvo-Sotelo, 7) acogerá a las 19.30 horas el acto «50 años de la primera manifestación por la autonomía y el asturiano (1976-2026)», un coloquio dirigido y presentado por «Les Asturxules», las filólogas gijonesas Elena Álvarez y Marina García, creadoras de un proyecto digital para difundir la lengua y la cultura asturiana entre la juventud.

Concierto Banda de Música Ciudad de Oviedo en el Bombé

El Kiosco de la Música del Paseo del Bombé, en el Campo San Francisco, acoge, a las 19.00 horas, una nueva sesión de los Bailes del Bombé. El programa propone una tarde de baile al aire libre abierta al público a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo.

Cuentacuentos en el parque San Pedro de los Arcos

A las 19.00 horas en el parque San Pedro de los Arcos tendrá lugar la lectura del cuento infantil «Caperucita Roja» a cargo de la compañía «Bailadera Títeres». En caso de lluvia, la actividad se trasladará a la biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano tambien conocida como la Granja.

Festival de teatro en el Filarmónica

A las 19.30 horas en teatro Filarmónica acogerá la interpretación de la obra «Delicadas» creada por Alfredo Sanzol y con la dirección de Rosi Unibaso. La actuación será llevada a cabo por la compañía Baluarte Teatro. «Delicadas» es una comedia poética construida a partir de pequeñas historias y recuerdos que retratan la fragilidad y la fuerza de varias mujeres a lo largo de distintas generaciones. Con humor, ternura y un delicado toque de surrealismo, las escenas evocan la posguerra, el amor, el miedo y la esperanza como refugio. Alfredo Sanzol compone la obra como un gesto de memoria: un homenaje a las voces anónimas de su familia y a tantas vidas que merecen ser recordadas. Esta interpretación es parte del Festival de Teatro Amateur Memorial José Antonio Lobato.

Concierto de Ni-Hao!!! en Kuivi almacenes

A las 22.00 horas el grupo «Ni-Hao!!!» dará un concierto en Kuivi almacenes (c/de Almacenes Industriales, 40). El grupo es una banda femenina única de cheer punk formada en Kioto en 1999, conocida por su enérgica mezcla de punk y música electrónica, así como por sus distintivos arreglos vocales. Entrada gratuita.

Cine a la luz de la luna en Colloto

Se proyectará a las 22.15 horas en la plaza del Pueblo de Madrid la película «Como entrenar a tu dragón», en su versión de 2025. Un largometraje dirigido por Dean DeBlois.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Fiestas de Granda

Los festejos de Santana en Granda siguen hoy con el día del niño. A partir de las 17.00 horas habrá fiesta de espuma en la pista polideportiva de la parroquia.

Autobús lanzadera y visita guiada a Veranes

La Villa Romana de Veranes podrá conocerse hoy con una visita guiada al yacimiento y ruta en autobús lanzadera (todo cuesta 3 euros) que lleva a los visitantes desde la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. La actividad se hace todos los jueves y viernes del verano, de 17.00 a 19.30 horas.

Exposición en la Antigua Rula

«Entre especies. Formas de estar juntas» es el proyecto ganador de la Beca de Producción Artística Puerto de El Musel – LABoral, que hoy llega al público en una exposición que se inaugura a las 19.00 horas en la sala de la Antigua Rural. El proyecto de María Castellanos y Alberto Valverde genera una ficción especulativa para imaginar tecnologías de mediación interespecies en los puertos actuales. La exposición podrá verse hasta el 30 de agosto.

Charlas Ye-Yé

El festival Gijón Ye-Yé empieza hoy con el grueso de su programación. A las 13.00 horas se presenta «¿Eres un mod o un rocker?_La historia de los Mockers», de Julio Montero y Esteban Hirschfeld, en Toma 3, con la participación de Hirschfeld, seguido de la presentación de «Lo que dura una canción», de Queco Rivas; a las 17.45 horas, en el salón de actos de la Escuela de Comercio, podcast en directo «Los lanzallamas», con Merli Marlowe, programadora de «Nouvelles vagues», y Alejandro Alvarfer; a las 19.00 horas se proyecta «Killers on Parade», de Masahiro Shinoda, en la Escuela de Comerico; a las 20.00 horas, «Bingo Bongos» actúan en el Paseo de Begoña; y a las 22.00 horas, en el Casino, sonarán «The Killing Floors», «Rendez-Vous» y «Allnighter1»._

Arte circense en la calle

El programa de «Arte en la Calle» lleva hoy a la plaza Tres de Abril el espectáculo de la Compañía Vuelta y Media, «Circo Funky». Dará comienzo a las 18.00 horas.

Visita guiada al Evaristo Valle

«Los Jueves al Museo», de julio y agosto, es una forma diferente de acercarse al Museo Evaristo Valle, sus colecciones, sus exposiciones y sus jardines. Bajo el título «[espacios] liminales», se propone un recorrido por la exposición temporal que muestra los universos creativos de Aurelio Suárez, Armando Suárez, Rosario Areces y José María Navascués, cuatro artistas cuyas trayectorias coincidieron en el ambiente cultural asturiano de las décadas de 1960 y 1970. Será a las 18.30 horas, con aforo limitado a 20 personas, y se recomienda reserva previa. La actividad está incluida en el precio de la entrada al Museo.

Habaneras en el Antiguo Instituto

«Tarde de habaneras en Gijón» es el título de la VI edición de esta cita musical en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en una actividad organizada por la Agrupación Coral San Antonio de Gijón. Será a las 19.30 h oras y se hará un recorrido por melodías llenas de sentimiento, tradición y recuerdos que evocan la vida marinera y el vínculo de nuestra tierra con el mar. El acceso exclusivamente con entrada gratuita. Podrán recogerse (máximo 2 por persona) hasta completar aforo en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00h a 18.00 horas El acceso al recinto será 20 minutos antes del comienzo del concierto.

Acampada en el Botánico

El Jardín Botánico Atlántico organiza hasta el 31 de julio una aventura en forma de acampada familiar para descubrir aves, mamíferos e insectos que habitan en el Jardín. Las familias, que pernoctan en el Botánico, acceden al recinto a partir de las 18.00 horas. Se requiere inscripción previa y el precio es de 35 euros por tienda de 4 plazas.

Exposición de ilustración en el Colegio de Arquitectos

La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias presenta en la sede del Colegio de Arquitectos (calle Recoletas 4, Cimavilla) la exposición colectiva de ilustración «La vida en movimientu». La exposición está comisariada por María Guija y Pedro Fano y cuenta con la aportación de 55 ilustradores que interpretan su concepto de cambio y movimiento. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición de aviación en la Colegiata de San Juan Bautista

En la Colegiata de San Juan Bautista puede verse la exposición «Grandes vuelos de la aviación española», con motivo del XX Aniversario del Festival Aéreo de Gijón. Estará hasta el 26 de julio.

Exposición de indumentaria en el Muséu del Pueblu d’Asturies

Nueva exposición temporal en el Muséu del Pueblu d’Asturies, integrada en la exposición permanente «La vida doméstica en Asturias, 1800 – 1965»: «EXPUESTAS». Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies». A través de seis prendas de ropa interior y lencería femenina, utilizadas entre finales del siglo XIX y los años sesenta del siglo XX, se muestra la evolución de esta vestimenta concebida para proteger, abrigar, aportar higiene y comodidad, pero también para ocultar o mostrar el cuerpo.

Fotos de «El País» en Naval Azul

«Momentos», con 50 imágenes y 50 historias, es el título de la exposición fotográfica organizada con motivo del 50º aniversario del periódico «El País» que se presenta en el espacio al aire libre de Naval Azul dentro de su gira nacional. La muestra podrá verse hasta el 30 de julio. Será un recorrido visual por cinco décadas de historia y actualidad, con algunas instantáneas locales como la reunión de más de 5.000 personas para batir el récord mundial de escanciado de sidra en la playa de Poniente en el año 2006, obra del redactor gráfico de LA NUEVA ESPAÑA, Marcos León. La información de cada imagen se puede ampliar mediante el uso de un código QR, que da acceso a contenidos adicionales y audios explicativos de «La Ser».

Visitas guiadas a la Laboral y subida a la torre mirador

Del 1 de julio al 8 de septiembre de 2026, todos los días, a las 10.30, 13.00 y 17.00 horas hay visitadas guiadas a la Laboral, con una duración de 75 minutos y que incluye la subida a la torre. El precio general es de 6 euros. Además, se ofrece también una subida al Mirador de la Torre todos los días a las 12.00, 18.30 y 19.00 horas. El precio de esta única entrada es de 2,5 euros.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra en El Llano

Durante todo el mes de julio el centro municipal integrado de El Llano acoge «Biografías de una isla», una exposición de Liam Eylé Perdomo que muestra «el mapa emocional de la isla de Cuba que se expande más allá de sus fronteras».

Avilés y Comarca

Festival Intercélticu

La Pista de la Exposición acoge la aldea, el mercado y la restauración celta desde las 13.00 horas. A las 14.00 actúa Barrhead Pipe Band; a las 20.00, los bretones Bugale An Oriant y Sonerien An Oriant, y a las 22.00, Bandina Turcipié.

Pasacalles del Intercélticu

El Festival Intercélticu lleva la música celta por el centro de Avilés. A las 13.00 horas desfila Barrhead Pipe Band y, a las 19.00, Bugale An Oriant y Sonerien An Oriant, con recorrido por la plaza de España, La Cámara, El Atrio y Las Meanas.

Arte Celta en Las Meanas

El Centro Social Las Meanas muestra, dentro del Festival Intercélticu, «Autómatas del Arco Atlántico», de Daniel González, y la cerámica «Maelic», de Luis Gago Argüello. Abre de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas.

Taller celta en Valdecarzana

El palacio de Valdecarzana acoge a las 18.00 horas el taller infantil «Voy facer un castru», organizado por la Lliga Celta d’Asturies dentro del Círculu Celta del Festival Intercélticu de Avilés y Comarca.

Territorio en Ferrera

El parque de Ferrera acoge de 17.00 a 19.30 horas el diálogo «Pensar el territorio», una conversación pública de la Bienal Climática sobre cultura, conocimiento y desarrollo rural como herramientas para imaginar nuevos futuros territoriales.

Cine joven y clima

La Casa de Cultura proyecta de 18.00 a 20.00 horas «Mocedá tres la cámara / Juventud tras la cámara», dentro de la programación de la Bienal Climática, una cita vinculada a las miradas jóvenes sobre el territorio y la creación audiovisual.

Música en Palacio Valdés

La calle Palacio Valdés recibe a las 20.00 horas a Matías Berrondo dentro de «El Veranín de ART Street». El músico argentino, afincado en Avilés, ofrece un repertorio de folclore sudamericano en este programa cultural al aire libre.

Bienal por la ría

La Bienal Climática propone de 11.30 a 13.30 horas la deriva «El estuario de Avilés», un recorrido en barco por la ría para explorar su evolución histórica, ecológica e industrial. El punto de encuentro es el Club Náutico Marina de Avilés.

Bienal en Llaranes

La iglesia parroquial de Santa Bárbara de Llaranes es el punto de salida, a las 19.00 horas, de una deriva de la Bienal Climática sobre el patrimonio industrial y el poblado obrero. El itinerario aborda urbanismo, memoria colectiva y vida cotidiana.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de grandes artistas nacionales e internacionales. La muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Las Cuencas

Fiestas de Santiago en Sama

Sama de Langreo celebra desde hoy sus fiestas de Santiago. Las actividades comienzan a las 12.00 horas con el chupinazo, en la plaza del Ayuntamiento. Unos minutos después, el Club Rítmica Ares ofrecerá una exhibición, mientras que a lo largo de la jornada se sucederán actividades infantiles, propuestas deportivas, actuaciones musicales en distintos locales hosteleros y el III Torneo Play FC26. A las 19.00 horas, en el Cine Felgueroso, será el acto institucional con el pregón de la abogada María Pérez González. La primera jornada festiva culminará a las 00.00 horas con la primera gran verbena, protagonizada por el «Grupo Beatriz» y una discoteca móvil en el Parque Dorado.

Visita guiada en Mieres

El programa veraniego «Disfruta Mieres» propone a las 17.00 horas una visita guiada a la capital del concejo. El itinerario recorrerá los principales puntos de interés de la ciudad, dando comienzo en su barrio fundacional, La Villa, y finalizando en la popular Plaza de Requejo. Los participantes podrán conocer los monumentos más emblemáticos de Mieres del Camino y las curiosidades y anécdotas que algunos esconden. Se puede reservar en la web municipal.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas». Días y horario de atención al público: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Horario de julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Festival de gaitas en Candás

Candás acogerá del 23 al 25 de julio el XXIX Festival de Bandes de Gaites Villa de Candás, fiesta de Interés Turístico Regional que animará la villa con pasacalles, conciertos, un mercado tradicional y otras actividades de música folclórica. Participarán formaciones de Asturias, Galicia y Bretaña.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Actividad infantil en Grado

Las calles de la villa de Grado acogerán a las 20.00 horas la actividad infantil «Tricypunk», a cargo de la compañía Tubo y Tapa. La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Grado.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa «Rutas Saludables» del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Oriente

Jueves indiano en Arriondas

La plaza del Cañón de Arriondas acogerá, de 19.00 a 23.00 horas, una nueva jornada del Jueves Indiano, con puestos de arte y producto de cercanía. La animación correrá a cargo de la escuela de baile «Spiral», de Cangas de Onís, y el grupo musical «de Sur a Norte». Organiza el Comercio de Arriondas.

MusiCalle en Colunga: La Malquerida

El parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga acogerá a las 20.00 horas una nueva sesión de MusiCalle, con la actuación de La Malquerida.

Concierto en la calle en Ribadesella

La plaza Reina María Cristina de Ribadesella acogerá, de 20.30 a 22.00 horas, la actuación de The Elderly Brothers Band, dentro del ciclo Música en la Calle. El trío, formado por Álvaro Bárcena, Javi Méndez y Gustavo Pérez, ofrecerá un tributo a los Everly Brothers con un repertorio de grandes clásicos del rocanrol

Mercadillo solidario de artesanías guatemaltecas en Llanes

Último día para visitar en la Torre Medieval de Llanes el XX Rastrillo de artesanías guatemaltecas, organizado por la ONG Cultura Indígena Asturias. Horario: de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Día infantil de La Magdalena en Poo de Cabrales

Poo de Cabrales celebrará su día infantil con una chocolatada a las 17.30 horas, seguida de hinchables y una fiesta de espuma.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Teatro en Valdés

En el local social de la Asociación Cultural El Hórreo de Barcia, a las 21.30 horas, se podrá ver la obra «Terapia de grupo», a cargo de Quemaistén Teatro, dentro de la XLV Semana Cultural de la asociación.

Mercadillo «Revoltijo» en Navia

El mercadillo del Revoltijo de Navia, en los Jardinillos, abrirá a las 18.00 horas y cerrará a las 22.00 horas. De 19.00 a 21.00 horas habrá animación infantil con un taller de atrapasueños, y a las 20.00 horas actuará el grupo «The Goodmen».

Teatro en Santa Eulalia de los Oscos

La plaza del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos será el escenario, a las 19.30 horas, de la obra «Manolito se va al espacio», a cargo de la compañía ACAR Teatro del Mundo. La actividad, organizada por el Ayuntamiento, está cofinanciada por el Circuito Cultura en Rede y enmarcada en el Plan de Salud Municipal.

Cena en el Teatro Casino de Puerto de Vega

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En la explanada del Teatro Casino de Puerto de Vega, habrá servicio de cena con pulpo, bonito a la plancha, croquetas, gambas y patatas fritas, todo ello en la carpa instalada en la explanada, con venta de vales in situ a precios populares. El evento forma parte de las IX Jornadas Campo & Mar, organizadas por el Puerto de Vega C.F.