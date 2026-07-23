La artesanía contemporánea asturiana se exhibe en la Universidad como motor de desarrollo rural sostenible

La Sala de Exposiciones del Edifico Histórico de la Universidad de Oviedo acoge desde este jueves la exposición Artesanía y Comunidad 1.0: diálogos / Craft & Community 1.0: Dialogues, una propuesta que se centra en la artesanía contemporánea como expresión de identidad, creatividad e innovación, y como herramienta para contribuir al desarrollo sostenible de los territorios rurales.

La muestra, concebida dentro del proyecto europeo Culturality, se inauguró a las 18:30 horas, tras una mesa redonda en la que los artesanos y artesanas explicaron sus obras desde la perspectiva de la colaboración. Permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de agosto.

El eje central de la exposición gira en torno a la colaboración entre diferentes disciplinas, una realidad cada vez más presente en Asturias que favorece el intercambio de conocimientos y la experimentación creativa. A través de instalaciones y proyectos colectivos, reúne propuestas que establecen un diálogo entre el textil, la cestería, la cerámica, la forja, el diseño o la moda contemporánea, demostrando cómo los oficios tradicionales continúan evolucionando sin perder su vínculo con el territorio.

En el proyecto han participado Ángel Antonio Rodríguez Martín, Llara Fuente Corripio, Vanessa Badagliacca, Enrique Meléndez Galán, Ángela Sánchez Herrera y Lucía Pérez Fernández / LNE

La muestra fue concebida por investigadores e investigadoras del grupo EsArt (Escenarios para el Arte) y estudiantes de la Universidad de Oviedo, en el marco del proyecto europeo Culturality, coordinado por la institución académica. La iniciativa, liderada por la catedrática de Historia del Arte Ana María Fernández García, reúne a trece organizaciones de nueve países con el objetivo de revitalizar las zonas rurales a través de un turismo cultural y creativo sostenible. Algunas de estas metas se trasladan a la exposición, que pone especial atención en la artesanía y las tradiciones locales como elementos capaces de generar oportunidades de desarrollo económico, social y cultural.

Artesanía y Comunidad 1.0: diálogos inaugura el ciclo Craft & Community, formado por tres exposiciones que se desarrollarán entre 2026 y 2028 y que ahondarán en algunos de los ejes de Culturality, como el equilibrio entre tradición e innovación, la perspectiva de género, el diálogo intergeneracional o el papel de las comunidades en la conservación del patrimonio cultural.

En este sentido, Ana María Fernández García explica que el ciclo ha sido concebido para acercar el ámbito de la artesanía al espacio universitario “como un diálogo entre distintos artesanos y artesanas que colaboran para hacer obras conjuntas, alejándose de la idea de que el artesano trabaja de manera solitaria en un taller, ya sea rural o urbano, y poniendo énfasis en el carácter colaborativo”.

La vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo, añade que esta iniciativa es un “magnífico ejemplo de cómo la investigación universitaria trasciende el ámbito académico para convertirse en una propuesta cultural capaz de acercar a la sociedad los resultados de un proyecto europeo y de poner en valor el talento y la creatividad de nuestro territorio".

La exposición inaugura el ciclo ‘Craft & Community’, dedicado a acercar al público la riqueza de la artesanía asturiana contemporánea / LNE

El recorrido incluye obras como Ramu, una instalación colectiva surgida durante los encuentros organizados por Culturality con motivo del Día Internacional de la Mujer; El nido, dedicada a visibilizar el papel de las mujeres rurales; y otros proyectos colaborativos que exploran nuevas relaciones entre materiales, técnicas y lenguajes artísticos para reivindicar la artesanía como una práctica viva, abierta a la innovación y al trabajo en comunidad.

La muestra permanecerá abierta al público en la Sala de Exposiciones del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo hasta el próximo 30 de agosto.