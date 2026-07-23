Asturias, a la cola en las inversiones ejecutadas por el Gobierno de Sánchez el año pasado: 290 de los 15.300 millones de euros

Asturias cerró 2025 con una inversión real ejecutada por el Sector Público Estatal de 289,82 millones de euros, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La cifra sitúa al Principado en la decimotercera posición entre las comunidades autónomas y representa el 1,9% del total de la inversión estatal regionalizada en España.

El volumen de inversión estatal territorializada ascendió en el conjunto del país a 15.368,8 millones de euros. Asturias captó, por tanto, aproximadamente 1,88 euros de cada 100 euros ejecutados por el Sector Público Estatal y regionalizados territorialmente durante el ejercicio. La inversión media ejecutada por habitante del Gobierno de Pedro Sánchez el pasado ejercicio ascendió a 312 euros, mientras que en Asturias se quedó en 286, lo que representa 26 euros menos, y que supone más de la mitad menos que en la vecina Galicia donde llegaron a 582 euros por habitante En el caso de Cantabria, con medio millón de habitantes menos que Asturias, la inversión por habitantes ascendió a 504 euros. Eso sí, el Principado se sitúa por encima de Baleares (206,70 euros por habitante) y Canarias (101,27 euros por habitante). Murcia, Aragón y Castilla y León se sitúan por encima de los 500 euros por habitante, mientras que Asturias se queda en una posición intermedia-baja.

En el reparto general por comunidades autónomas, el Principado vuelve a quedarse por debajo de regiones como Cantabria, que alcanzó los 299,18 millones, y por encima de Baleares (255,79 millones), Canarias (227,86 millones), Navarra (188,49 millones) y La Rioja (91,70 millones). En términos absolutos, Asturias recibió 9,36 millones menos que Cantabria y 34,03 millones más que Baleares.

Madrid concentra una quinta parte del total regionalizado

La distancia con las comunidades que encabezan la clasificación resulta significativa. Madrid concentró 3.217,73 millones, una cifra que supone el 20,9% del total regionalizado, seguida de la Comunidad Valenciana, con 1.737,78 millones; Andalucía, con 1.619,76 millones, y Galicia, con 1.579,77 millones. La inversión ejecutada en Madrid fue, así, 11,1 veces superior a la de Asturias. Cataluña, que ha centrado buena parte del debate político en las últimas semanas sobre el reparto territorial de la inversión estatal, sumó 1.321,16 millones, equivalentes al 8,6% del total. La cifra catalana fue 4,56 veces superior a la asturiana.

El dato del Principado de Asturias también queda muy alejado de la media aritmética de inversión regionalizada entre las 17 comunidades autónomas. Si se distribuyeran los 15.368,8 millones de forma uniforme, el promedio sería de aproximadamente 904,0 millones por comunidad. No obstante, la inversión estatal no se distribuye de forma homogénea y las cifras de cada territorio están muy condicionadas por grandes proyectos plurianuales, obras ferroviarias, carreteras y actuaciones ejecutadas por empresas públicas, donde el criterio poblacional también cobra peso en el reparto. Así, si el Principado concentra el 2,07% de la población de todo el país, la asignación de inversiones estatales ejecutadas en la región a lo largo del año pasado se queda 0,18 puntos por debajo al representar el 1,9% del total de la inversión estatal regionalizada en España.

Todos estos datos de la Intervención General del Estado que el Gobierno ya ha trasladado a los grupos parlamentarios a lo largo de la última semana corresponden a un ejercicio marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Así, el informe recoge obligaciones reconocidas y la inversión real ejecutada durante 2025, pero no el volumen de inversión inicialmente anunciado o presupuestado. Además de los 15.368,8 millones regionalizados, el Sector Público Estatal ejecutó otros 7.476,5 millones de euros en inversiones calificadas como no regionalizables. Por tanto, el porcentaje del 1,9% atribuido a Asturias se calcula exclusivamente sobre el conjunto de la inversión territorializada en comunidades autónomas y no sobre toda la inversión estatal ejecutada.

Un ranking condicionado por la inversión ferroviaria y empresarial

La cifra de la IGAE suma cuatro grandes componentes: la inversión de la Administración General del Estado, los organismos autónomos, el sector público administrativo con presupuesto estimativo y el sector público empresarial y fundacional. Este último componente tiene un peso decisivo en varias comunidades, especialmente allí donde se concentran grandes obras ferroviarias y otras infraestructuras ejecutadas por empresas públicas. En el caso de Cataluña, por ejemplo, el sector público empresarial aportó 1.075,1 millones de los 1.321,16 millones contabilizados, con 668,5 millones correspondientes a Adif y Adif Alta Velocidad.

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Por eso, la cifra asturiana de 289,82 millones debe interpretarse como el total de la inversión estatal ejecutada y territorializada en el Principado conforme a la metodología del informe, y no como una mera relación de obras licitadas por los ministerios.