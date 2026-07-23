Bioeconomía, una oportunidad para impulsar al medio rural asturiano

Asturias cuenta con un valioso patrimonio natural y una sólida tradición vinculada al sector agroalimentario, la ganadería y la actividad forestal. Estas actividades generan cada año una importante cantidad de biomasa - restos agrícolas, subproductos ganaderos, residuos forestales o excedentes de la industria alimentaria- que puede transformarse en nuevos productos, materiales, energía o servicios de alto valor añadido.

La bioeconomía promueve un modelo basado en el aprovechamiento sostenible de estos recursos, sustituyendo el concepto de residuo por el de recurso. Su objetivo es generar nuevas cadenas de valor a partir de la biomasa disponible, impulsar una economía más circular, reducir el impacto ambiental y favorecer la aparición de nuevas actividades económicas en el medio rural. En Asturias, este modelo adquiere relevancia especial, ya que gran parte de la biomasa se genera en las zonas rurales, donde el sector primario continúa siendo motor económico. Su valorización puede contribuir a diversificar la economía local, fomentar la creación de empresas innovadoras, generar empleo cualificado y mejorar la competitividad de las explotaciones agroganaderas y forestales.

Una gestión más eficiente de estos recursos ayuda a prevenir incendios forestales, reducir emisiones y avanzar hacia un uso más sostenible del patrimonio natural.

Con este objetivo nace BioINSouth, un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea y el partenariado BIC a través del CBE-JU, que impulsa la creación de ecosistemas regionales de innovación en bioeconomía en regiones del sur de Europa. La iniciativa fomenta la colaboración entre empresas, centros tecnológicos, administraciones públicas, universidades y agentes del medio rural para identificar proyectos con potencial, favorecer su desarrollo y acelerar la implantación de soluciones adaptadas a las características de cada territorio. ASINCAR lidera el Hub de Bioeconomía de Asturias, coordinando este ecosistema regional y facilitando la colaboración entre los agentes . Promueve proyectos innovadores que permitan convertir la biomasa disponible en nuevas actividades económicas y generar valor para el territorio.

Gracias a su experiencia en innovación y transferencia tecnológica aplicada al sector agroalimentario, ASINCAR desempeña un papel clave para acercar el conocimiento a empresas, emprendedores y entidades del medio rural, favoreciendo el desarrollo de iniciativas con impacto económico, social y ambiental. La bioeconomía representa una oportunidad para fortalecer el medio rural asturiano, fijar población, generar empleo de calidad, favorecer el relevo generacional y reforzar el tejido empresarial. En Asturias, donde el patrimonio natural es uno de sus principales activos, apostar por este modelo significa avanzar hacia un futuro más sostenible y resiliente.

La miel de Asturias, el tesoro del bosque

La Miel de Asturias destaca por su excepcional pureza y riqueza organoléptica gracias a la diversidad floral del Principado. Está avalada por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) y el sello de Alimentos del Paraíso Natural, garantiza una cosecha 100% tradicional en colmenas verticales, sin alimentación artificial, sin pasteurizar y extraída únicamente por decantación o centrifugado.

La región ofrece cuatro variedades principales de alta calidad, cada una de ellas cuenta con características únicas que las hacen inconfundibles.

Miel de Asturias. / LNE

Miel de Brezo: De color ámbar muy oscuro, intenso aroma y notas terrosas. La variedad del suroccidente asturiano ha sido galardonada a nivel nacional con la prestigiosa Bresca de Oro en el Congreso Nacional de Apicultura.

Miel de Bosque: De tonos oscuros casi negros, con aromas a malta, madera y un sabor persistente. Ha sido reconocida en competiciones internacionales como los London Honey Awards.

Miel de Montaña: De color ambar, con un fuerte y característico amargor, astringencia y notas amaderadas.

Miel de Costa: De color más claro, ligeramente ácida, rica en vitaminas y minerales.

El próximo eclipse impulsa el turismo rural

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 implica un significativo impulso del turismo rural en Asturias. La región se encuentra en la franja de totalidad, con una duración del fenómeno de hasta 1 minuto y 48 segundos. Esto ha provocado una ocupación hotelera cercana al lleno total.

Los destinos de interior y montaña son los más demandados, sobre todo en zonas sin contaminación lumínica como el Parque Natural de Somiedo o la zona de Taramundi. Los alojamientos rurales certificados en el Suroccidente, Lena y Cangas de Onís, ofrecen condiciones óptimas para el astro turismo.

El Principado desplegará un operativo de unas 700 personas y ampliará las lanzaderas y el transporte público hacia los puntos de observación para garantizar la seguridad. Se han habilitado 78 puntos de observación segura (uno por cada concejo).

Las autoridades enfatizan proteger la vista exclusivamente con gafas homologadas con certificación ISO 12312-2, evitando artículos caseros que pueden dañar la vista.

En este contexto, resulta fundamental la labor que desarrolla ARCA, la Asociación Regional de Casas de Aldea que preside Jaime García.

La entidad lleva años trabajando para profesionalizar el sector, mejorar la calidad de la oferta y promocionar el turismo rural asturiano tanto dentro como fuera de España, dentro de las nuevas tendencias del mercado europeo.

Su esfuerzo ha contribuido a posicionar a Asturias como uno de los destinos rurales más atractivos del conjunto de España.