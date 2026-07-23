El CEO de Indra, en negociaciones con Santa Bárbara, destaca la necesidad de “tejer alianzas sólidas y relaciones de cooperación"

El consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens, ha destacado la necesidad de “tejer alianzas sólidas y relaciones de cooperación, tanto a nivel nacional como internacional” para “multiplicar” las capacidades de la compañía, impulsar la innovación y “afrontar con éxito los grandes programas del futuro”. Esta declaración se produce en un momento en el que Indra mantiene negociaciones con Santa Bárbara Sistemas para llevar a cabo proyectos conjuntos en vehículos blindados. Ambas compañías tienen sus principales centros de producción de blindados en Asturias, en Gijón y en Trubia.

Recasens presentó esta mañana los resultados de Indra en el primer semestre de año. La cartera de pedidos en ese periodo alcanzó los 20.533 millones de euros, aumentando un 117% respecto a los seis primeros meses de 2025, impulsada principalmente por Defensa (aumentó en 7.207 millones). Los ingresos aumentan un 30% respecto al primer semestre de 2025, con incrementos interanuales en todas las divisiones, y el resultado neto ascendió a 219 millones, un 2% superior.

“Los resultados del segundo trimestre del año demuestran claramente las capacidades industriales, de ejecución y de entrega en tiempo y forma de los contratos que forman parte de la cartera Indra Group, lo que nos permite confirmar de nuevo nuestros objetivos para el conjunto del ejercicio 2026, y al mismo tiempo constituyen un inmejorable punto de partida para nuestro nuevo plan estratégico, en el que ya hemos comenzado a trabajar intensamente”, destacó Recansens, que añadió que "nuestra primera prioridad de gestión no puede ser otra que la excelencia en la ejecución, elevando nuestra velocidad de entrega, nuestra calidad, nuestra fiabilidad y nuestra competitividad”.

El consejero delegado de Indra insistió, durante una conferencia para inversores, en la necesidad de cumplir los plazos de entrega y, en el caso de los vehículos militares (con contratos adjudicados el pasado año para fabricación de cerca de 500 vehículos entre obuses autopropulsados, anfibios y lanzapuentes) destacó que “la velocidad es esencial”. Por ese motivo la compañía considera vital dotarse de una segunda fábrica (negocia con Duro Felguera la compra del taller de Barros para sumarlo al Tallerón de Gijón) y reforzar las alianzas. En ese contexto está el acercamiento a Santa Bárbara.

Recasens persigue la “excelencia en la ejecución” y destacó que “solo alcanzará todo su potencial si la ponemos al servicio de una vocación y una responsabilidad inequívocas: vertebrar e impulsar el ecosistema español de Defensa, fortaleciendo sus capacidades y generando la escala necesaria para competir en un entorno cada vez más exigente”. Y para lograrlo, el CEO de Indra afirmó que “debemos tejer alianzas sólidas y relaciones de cooperación, tanto a nivel nacional como internacional, que multipliquen nuestras capacidades, impulsen la innovación y nos permitan afrontar con éxito los grandes programas del futuro. Solo desde la colaboración, la confianza y una ambición compartida podremos consolidarnos como una compañía internacional de referencia y contribuir al fortalecimiento de la soberanía tecnológica e industrial de España y de Europa”. “Vamos a seguir mejorando y haciendo crecer nuestras capacidades industriales y tecnológicas para aprovechar las oportunidades de crecimiento únicas que nos ofrecen los sectores de Defensa y Aeroespacial y de Tecnología”, añadió.

Recasens no hizo ninguna mención a las posibilidades de aliarse con Santa Bárbara. Los acercamientos se están produciendo de cara a fabricar conjuntamente obuses autopropulsados, pero Indra ya tiene firmado, de la época de Ángel Escribano como presidente, un acuerdo de colaboración con la surcoreana Hanwha para utilizar su plataforma K9 de artillería sobre cadenas y no parece dispuesta a cambiar los planes, lo que limitaría la participación de Santa Bárbara. “No pondremos en riesgo el acuerdo”, señaló Recasens preguntado por la relación con Hanwha. “Estamos plenamente comprometidos a llevar a cabo los proyectos junto con nuestros socios, en este caso, Hanwha”, afirmo el CEO de Indra.

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Preguntado por el necesario incremento de capacidad industrial de Indra para llevar a cabo los proyectos que tiene adjudicados, Recasens puso como el ejemplo el Tallerón de Gijón, dedicad a la producción de vehículos terrestres. “Estamos renovando las instalaciones para adaptarlas a los estándares más modernos y de última generación, garantizando así una productividad superior. Este es el primer paso de muchos”, afirmó Recasens.