Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
Los coches llevan parados al menos veinte minutos
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M. G. S.
Colapso en la autopista "Y". Un mega atasco de más de cinco kilómetros ha atrapado, a primera hora de la tarde de este jueves, a cientos de conductores en la principal vía de comunicación por carretera de Asturias, debido a un choque múltiple. Los coches llevan parados al menos veinte minutos.
La caravana está en el punto más crítico de la autopista: en el nudo de Serín, donde confluye el tráfico de Oviedo, Gijón y Avilés. El atasco es sentido Avilés y abarca desde antes de Serín hasta la gasolinera de El Montico (Carreño). La congestión en el tráfico afectan también a la incorporación desde Gijón en dirección Avilés/ La Coruña.
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