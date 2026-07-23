Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés

Los coches llevan parados al menos veinte minutos

El atasco en el nudo se Serín, captado por las cámaras de la DGT

El atasco en el nudo se Serín, captado por las cámaras de la DGT / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. G. S.

Colapso en la autopista "Y". Un mega atasco de más de cinco kilómetros ha atrapado, a primera hora de la tarde de este jueves, a cientos de conductores en la principal vía de comunicación por carretera de Asturias, debido a un choque múltiple. Los coches llevan parados al menos veinte minutos.

La caravana está en el punto más crítico de la autopista: en el nudo de Serín, donde confluye el tráfico de Oviedo, Gijón y Avilés. El atasco es sentido Avilés y abarca desde antes de Serín hasta la gasolinera de El Montico (Carreño). La congestión en el tráfico afectan también a la incorporación desde Gijón en dirección Avilés/ La Coruña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
  2. Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
  3. Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
  4. El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
  5. Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
  6. La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
  7. Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
  8. ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a parar producción durante más de dos horas por una caída inesperada de generación eléctrica

Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés

Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés

El Ministerio abre una consulta pública durante 7 días para recabar sugerencias sobre la especialidad docente de asturiano y eonaviego

El Ministerio abre una consulta pública durante 7 días para recabar sugerencias sobre la especialidad docente de asturiano y eonaviego

Javier Rivela Rodríguez, analista financiero y empresario sanitario: "Con la IA será clave la supervisión del líder clínico, con su intuición y experiencia"

Javier Rivela Rodríguez, analista financiero y empresario sanitario: "Con la IA será clave la supervisión del líder clínico, con su intuición y experiencia"

El TSJA garantiza haber activado medidas para reducir los atrasos y acortar los tiempos de respuesta en los juzgados de violencia de género

El TSJA garantiza haber activado medidas para reducir los atrasos y acortar los tiempos de respuesta en los juzgados de violencia de género

Salen las segundas nortes de corte de la Universidad de Oviedo y hay cambios: una ingeniería sube al primer puesto, con un 13,168, y Medicina queda segunda

Salen las segundas nortes de corte de la Universidad de Oviedo y hay cambios: una ingeniería sube al primer puesto, con un 13,168, y Medicina queda segunda

Un telescopio en las montañas de los Andes para cazar los mensajeros más esquivos del universo: el último proyecto que implica a los investigadores de la Universidad de Oviedo

Un telescopio en las montañas de los Andes para cazar los mensajeros más esquivos del universo: el último proyecto que implica a los investigadores de la Universidad de Oviedo

El CEO de Indra, en negociaciones con Santa Bárbara, destaca la necesidad de “tejer alianzas sólidas y relaciones de cooperación"

El CEO de Indra, en negociaciones con Santa Bárbara, destaca la necesidad de “tejer alianzas sólidas y relaciones de cooperación"

Los asturianos, escépticos ante la ampliación de las zonas libres de humo a playas y terrazas: "Es una incongruencia, para esto que quiten el tabaco"

Los asturianos, escépticos ante la ampliación de las zonas libres de humo a playas y terrazas: "Es una incongruencia, para esto que quiten el tabaco"
Tracking Pixel Contents