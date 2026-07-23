Salen las segundas nortes de corte de la Universidad de Oviedo y hay cambios: una ingeniería sube al primer puesto, con un 13,168, y Medicina queda segunda

El doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas encabeza las titulaciones con mayor nota de acceso en la Universidad de Oviedo, con un 13,168, tal como se recoge en la segunda lista de alumnos admitidos en estudios con límite de plazas. Le siguen el grado en Medicina, con un 12,956, y el de Odontología, con un 12,84.

Entre las titulaciones con mayor demanda también se encuentran los estudios de Biotecnología, con un 12,591, y el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos, que alcanza un 12,478. En el ámbito sanitario, el grado en Enfermería registra una nota de corte de 12,418, mientras que Enfermería en Gijón se sitúa en 12,186. Por encima de los 12 puntos se encuentra también el doble grado en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y Ciencia e Ingeniería de Datos, con un 12,064.

Desde que salió la primera lista, el pasado 16 de julio, ha habido cambios en las notas de corte de la Universidad de Oviedo. Entonces, era el doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos la que situaba en lo más alto, con un 13,556. La doble carrera de Informática y Matemáticas sube del segundo al primer puesto ahora, y Medicina del cuarto al segundo.

La elevada demanda de las carreras sanitarias continúa siendo evidente, pero el crecimiento de las titulaciones relacionadas con la informática, la inteligencia de datos, las matemáticas y las telecomunicaciones demuestra también el creciente interés de los estudiantes por los perfiles tecnológicos y científicos. No obstante, las cifras podrán modificarse durante las próximas adjudicaciones hasta que finalice el proceso de matrícula y se cubran las plazas disponibles.

La tercera lista de admitidos de la fase A se publicará el próximo 30 de julio. Posteriormente, el 13 de agosto, se dará a conocer la cuarta adjudicación de plazas de esta fase.

Los estudiantes admitidos deberán formalizar ahora su matrícula del 23 de al 28 de julio. La institución académica recuerda que quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. La Universidad reitera asimismo la necesidad de renovar la solicitud para la lista de espera para aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada. La cuarta adjudicación de plazas de la fase A y la primera adjudicación de plazas de las fases B y C.

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Las notas de corte de esta segunda adjudicación son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera. A fecha de hoy, los estudios de grado con nota de acceso más alta son Ingeniería Informática del Software y Matemáticas, Medicina, Odontología, Biotecnología, Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en Ciencia e Ingeniería de Datos, Enfermería, e Ingeniería en Tecnología y Servicios de Telecomunicación.