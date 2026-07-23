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El Festival del Arándano y los Frutos Rojos regresa a Villaviciosa con un fin de semana lleno de sabor y actividades

En su XI edición contarán con una amplia programación que incluye degustaciones, talleres, actuaciones y un nuevo concurso de repostería

La ruleta del arándano en una edición pasada.

La ruleta del arándano en una edición pasada. / LNE

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Marta Ortiz

Jornadas técnicas, mercado de productores, degustación es, actividades infantiles y actuaciones. Todo eso y más se podrá disfrutar el fin de semana del viernes 24 al domingo 26 de julio en Villaviciosa. El tradicional Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias celebrará la que es su undécima edición en el Parque Ballina de Villaviciosa. Como novedad, este año incorpora el primer concurso de postres elaborados con arándanos y frutos rojos con la colaboración del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, y la participación de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, que ofrecerá durante todo el fin de semana originales propuestas de maridaje entre la legumbre más icónica de Asturias y los frutos rojos mediante demostraciones culinarias y degustaciones. También se estrenará el domingo "Al son del Arándano", una propuesta musical que contará con las actuaciones de Los Juanes y Fran Juesas a las 13.30 y a las 18.30 horas, respectivamente.

Se volverá a celebrar también la iniciativa "Endulzando la Villa", mediante la cual pastelerías, cafeterías y heladerías de Villaviciosa ofrecerán elaboraciones especiales con arándanos y otros frutos rojos durante los días del festival.

El festival comienza el viernes 24 desde bien temprano por la mañana, pues a las 9.00 horas será la jornada técnica Festival del Arándano 2026, que se alargará hasta las 13.00 horas en el Ateneo Obrero. Sin embargo, la inauguración oficial será el sábado 25 a las 11.00 horas en el Parque Ballina, que acogerá el mercado del arándano y frutos rojos y la X Feria Nacional de Cerámica Creativa hasta las 20.00 horas. Se esperan también otras actividades para todos los públicos. A las 12.00 horas será la demostración de cocina con fabes y frutos rojos a cargo de la Cofradía de les Fabes del Principado de Asturias, con Andrés Cueto en la carpa de actividades ubicada en el Parque Ballina. A las 13.00 horas será la degustación de ensalada de fabes escabechadas con frutos rojos, también de la mano de la Cofradía de les Fabes del Principado de Asturias en su propio stand del mismo parque.

Los espectáculos también cobran un gran protagonismo en el Festival del Arándano, ya que en el entorno del Parque Ballina a las 12.30 horas, la compañía de teatro Higiénico Papel representarán su obra "Locomotion". A las 17.00 horas, en el mismo lugar, el clown personal Carlos Adriano presentará su actuación "Pasen y Vean". A las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, el Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias organizará el XXXII Festival Folclórico Internacional de Villaviciosa, que este año contará con la participación de agrupaciones procedentes de Turquía y Madrid.

Entre las 16.00 y las 16.30 horas será la recepción de postres del I Concurso de postre de arándano y frutos rojos, en las categorías de Mejor postre casero y Mejor postre profesional. Las inscripciones se podrán realizarse hasta el viernes 24 de julio a las 15.00 horas en el teléfono 985 893 202 o descargando el formulario en la página web del Ayuntamiento. La entrega de premios será a las 18.00 horas

Para el domingo se esperan más charlas, demostraciones y degustaciones, así como un taller de cerámica infantil para niños de entre 6 y 14 años. También será la entrega de premios del V Concurso mejor arándano de Asturias- Premio Caja Rural de Asturias y del IV Concurso mejor plantación de arándano de Asturias.

Ambiente en un puesto del Festival del Arándano en una edición pasada.

Ambiente en un puesto del Festival del Arándano en una edición pasada. / LNE

Durante todo el fin de semana, habrá una Feria infantil del arándano, con juegos de feria tradicionales infantiles y un taller de imanes decorativos de arándano, entre otros. También se habilitará un tren turístico, con un recorrido estimado de 25 minutos, una exposición en La Pérgola del Parque Ballina a cargo del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, visitas guiadas a plantaciones y a los rincones más emblemáticos del casco histórico de la Villa y la ruleta del arándano.

De la misma manera, desde el 10 de julio y hasta el 30 de julio se podrá ver la exposición "Sábados de Gloria" del grupo de Acuarelistas Nieblastur en la Casa de los Hevia. En la sala de exposiciones Evaristo Arce Piniella, en el Ateneo, estará hasta el 15 de agosto la exposición de Guillermo Simón. Por último, Médicos del Mundo expone en la plaza Caveda y Nava "Vidas desplazadas. Derechos en suspenso" hasta el 10 de agosto.

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