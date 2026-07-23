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Un herido grave al volcar con un quad en Santo Emiliano (Mieres)

Los bomberos tuvieron que portear al accidentado desde la finca donde se produjo el siniestro hasta la ambulancia, que lo llevó al HUCA

El HUCA.

El HUCA. / P. Á.

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C. J.

Santo Emiliano (Mieres) / Oviedo

Grave accidente en quad en Mieres. Un hombre tuvo que ser evacuado por los bomberos y atendido por sanitarios del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) antes de ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) después de que volcase con un quad en el alto de Santo Emiliano, en el límite de Mieres con Langreo.

El aviso se recibió a última hora de ayer miércoles. Si bien, en un principio se temió lo peor y se llegó a hablar de dos afectados en circunstancias muy graves. De hecho, se apuntó a la posibilidad de que esas dos personas se habían visto involucradas, saliendo una de ellas despedida y quedando la otra atrapada en el quad. Finalmente, una vez llegaron los servicios de emergencia, se pudo constatar que había una persona herida de gravedad. Aun así, fue necesaria la intervención de los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Mieres.

Aunque no tuvieron que excarcelar finalmente a nadie, si tuvieron que realizar un pequeño porteo del herido tras estabilizarlo en la camilla, dado que el lugar del accidente carecía de acceso rodado apto para ambulancias.

El suceso se produjo no muy lejos de la carretera de Santo Emiliano, en la zona conocida por el bar Domingo Moro. En una parcela donde, en principio, se encontraban realizando labores con el quad, que acabó volcando.

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Cada año se producen en la región numerosos accidentes con este tipo de vehículos, usados, además de por aficionados, por vecinos para moverse por caminos y terrenos forestales, dada la complicada orografía asturiana.

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