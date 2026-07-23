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Se insta a la población asturiana a no tocar carabelas portuguesas muertas ni fragmentos ante su invasión en las playas: "Su poder urticante persiste hasta 24 horas"

En caso de picadura de medusa, Emergencias pide no rascar la zona ni siquiera con una toalla ni lavarla con zona dulce

Iván Rodríguez y su compañero Marino Rubio mostrando una de las carabelas de Otur.

Iván Rodríguez y su compañero Marino Rubio mostrando una de las carabelas de Otur. / T. Cascudo

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Alejandra Carreño

Ya no hay verano en Asturias sin carabelas portuguesas. Los arenales de Gijón llevan varios días sufriendo la presencia de medusas. Este miércoles en San Lorenzo, la escalera 4 estuvo con bandera roja a causa de este problema y las 8 y 12 con amarilla. Precisamente por la rozadura con una carabela, un niño de 11 años tuvo que ser trasladado al Hospital de Cabueñes, que sufrió la lesión en un brazo.

Los expertos piden en estas situaciones "no subestimar" a las medusas, mantener siempre la precaución en el baño si la bandera que ondea es la amarilla y no echar nunca agua mineral o vinagre en el caso de sufrir una picadura. El 112 de Asturias publicó el pasado verano una guía con recomendaciones ante la llegada de una oleada de medusas. En este sentido, Emergencias insta a la población a no tocar los ejemplares muertos, ni siquiera fragmentos o restos, porque "su poder urticante persiste hasta 24 horas en condiciones de sequedad".

Ni en la orilla

Asimismo, el 112 advierte que, ante una proliferación de medusas, es mejor no meterse en el agua, ni siquiera en la orilla, ya puede existir pequeños fragmentos de tentáculos con la misma acción urticante. "En caso de duda, pregunta al servicio de vigilancia de la playa", apunta. De igual forma, "si has visto medusas y no existe ningún aviso, informa al puesto más cercano de vigilancia o en su defecto llama al 112".

La zona de rompiente, avisa Emergencias, es una zona peligrosa en caso de existir medusas, ya que muchos fragmentos con acción urticante pueden concentrarse allí. Para minimizar el riesgo de picadura, puedes usar crema solar o protegerte con ropa ligera.

Si pican...

En caso de picadura, "no rasques o frotes la zona afectada, ni siquiera con una toalla o arena; lava la zona con agua marina, nunca con agua dulce; no apliques amoniaco, orines o vinagre; y quita los restos o trozos con pinzas y si lo haces con la mano, que esté protegida".

Para aliviar el dolor, "aplica frío, durante 15 minutos, sin frotar". Si usas hielo evita el contacto directo con la piel. Los niños, personas mayores o aquellas con alergias que resulten afectados, pueden necesitar atención especial. "Si se observan síntomas como náuseas, vómitos, mareos, calambres musculares, cefaleas o malestar generalizado, acude al hospital o centro de salud más próximo e informa, si es posible, del tipo de medusa que produjo la picadura", afirman.

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Tras ello, "desinfecta la herida con alcohol yodado 2 o 3 veces al día durante 48-72 horas". "Se recomienda que aquellas personas que permanezcan un tiempo prolongado en el agua, utilicen prendas protectoras (gafas, trajes de neopreno, lycras, etc.)", rematan.

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