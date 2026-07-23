El juez asturiano Juan Avello, nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: "Aspiro a que la próxima gran revolución en la Justicia sea poner en el centro de todo a las personas"

El magistrado asturiano Juan Avello Formoso (Oviedo, 1975) ha tomado posesión este jueves como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en un acto celebrado en la sede del alto tribunal en Las Palmas de Gran Canaria y encabezado por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló.

Avello (Oviedo, 1975) lleva ejerciendo en Canarias desde 2007, cuando fue ascendido a magistrado, y era hasta la fecha el presidente el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante su intervención, el nuevo presidente del TSJC Avello definió el inicio de su mandato como "un día de compromiso institucional" y aseguró que recibe el nombramiento "no como un reconocimiento personal, sino como una llamada al deber y al compromiso".

Asimismo, expresó su agradecimiento al Consejo General del Poder Judicial por la confianza depositada en él y afirmó asumir la Presidencia con "ilusión, rigor, cercanía y entrega al servicio de la Justicia".

Cuatro compromisos

El nuevo presidente estructuró su discurso en torno a cuatro compromisos que, según explicó, marcarán su actuación al frente del TSJC: la ciudadanía canaria, el Poder Judicial, los profesionales de la Administración de Justicia y los operadores jurídicos.

En primer lugar, reivindicó que el principal destinatario del trabajo de la Justicia son los ciudadanos.

Tras reconocer la labor desarrollada por su antecesor, Juan Luis Lorenzo Bragado, señaló que recibe "un Tribunal Superior más moderno y mejor organizado" y expresó su voluntad de continuar avanzando desde la colaboración institucional.

En este contexto, defendió una Justicia centrada en las personas: "No debemos nunca olvidar que trabajamos con y para personas, en una justicia dominada por las estadísticas, módulos, tasas de pendencia, eficiencia o automatización, aspiro a que la próxima gran revolución en la Justicia sea volver a poner en el centro de todo a las personas".

Avello también tendió la mano a la Administración de la Comunidad Autónoma para seguir mejorando el servicio público de Justicia, subrayando que "invertir en Justicia es invertir en libertad y en progreso económico", y ofreciendo una colaboración "leal" para alcanzar ese objetivo común.

Independencia judicial y trabajo colectivo

En relación con su compromiso con el Poder Judicial, reivindicó la independencia judicial como una garantía de los derechos de los ciudadanos y no como un privilegio corporativo.

"Desde esta Presidencia defenderé con serenidad, pero también con firmeza, la autonomía del Poder Judicial, el respeto a las resoluciones judiciales y la dignidad de quienes ejercen diariamente la función jurisdiccional", manifestó.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo colectivo dentro de la organización judicial y aseguró que mejorar las condiciones en las que desempeñan su labor jueces y magistrados redunda directamente en una mejor tutela judicial para la ciudadanía.

El nuevo presidente dedicó también una parte significativa de su intervención a reconocer el trabajo diario de fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, funcionarios, equipos técnicos y personal de apoyo, agradeciendo especialmente la profesionalidad de quienes le han acompañado durante sus años al frente del Juzgado de Primera Instancia número 2 y posteriormente del Decanato de Las Palmas de Gran Canaria.

Su cuarto compromiso estuvo dirigido a los operadores jurídicos --abogados, procuradores y graduados sociales--, a quienes ofreció "escucha, diálogo y colaboración", recordando que "el buen funcionamiento de la Justicia no es solo responsabilidad de los jueces, es responsabilidad de todos y de todas" y que "la Justicia está llamada a escuchar y está obligada a explicarse".

Vocación de servicio

En la parte final de su discurso, Avello tuvo palabras de agradecimiento para sus padres, su esposa e hijos, así como un emocionado recuerdo para el magistrado César García Otero, fallecido recientemente, antes de concluir expresando su deseo de desempeñar el cargo con la misma vocación de servicio que ha guiado toda su trayectoria profesional.

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El acto contó con la asistencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial Inés Herreros Hernández y José Antonio Montero Fernández; del secretario general del CGPJ, Miguel Hernández Serna; del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; del viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez Santos; de la diputada del Común, Dolores Padrón; del presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Carlos Millán; del vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, así como de representantes de la judicatura, la fiscalía y los distintos operadores jurídicos del Archipiélago.