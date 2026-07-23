La miel de Asturias, el tesoro del bosque

La Miel de Asturias destaca por su excepcional pureza y riqueza organoléptica gracias a la diversidad floral del Principado. Está avalada por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) y el sello de Alimentos del Paraíso Natural, garantiza una cosecha 100% tradicional en colmenas verticales, sin alimentación artificial, sin pasteurizar y extraída únicamente por decantación o centrifugado.

La región ofrece cuatro variedades principales de alta calidad, cada una de ellas cuenta con características únicas que las hacen inconfundibles.

Miel de Brezo: De color ámbar muy oscuro, intenso aroma y notas terrosas. La variedad del suroccidente asturiano ha sido galardonada a nivel nacional con la prestigiosa Bresca de Oro en el Congreso Nacional de Apicultura.

Miel de Bosque: De tonos oscuros casi negros, con aromas a malta, madera y un sabor persistente. Ha sido reconocida en competiciones internacionales como los London Honey Awards.

Miel de Montaña: De color ambar, con un fuerte y característico amargor, astringencia y notas amaderadas.

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Miel de Costa: De color más claro, ligeramente ácida, rica en vitaminas y minerales.