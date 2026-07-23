Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Ministerio abre una consulta pública durante 7 días para recabar sugerencias sobre la especialidad docente de asturiano y eonaviego

La modificación de tres reales decretos que regulan los cuerpos docentes de Secundaria, Infantil y Primaria y Escuelas de Idiomas será el primer paso antes de su aprobación por el Consejo de Ministros y, posteriormente, se procederá al cambio normativo autonómico

Archivo - Gallego-asturianu, fala, eonaviego.

Archivo - Gallego-asturianu, fala, eonaviego. / ALLA. - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

C. Jiménez

Oviedo

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha abierto una consulta pública previa sobre la norma que permitirá crear la especialidad docente de lengua asturiana y eonaviego, con el fin de recabar la opinión de las personas y entidades interesadas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la ministra, Milagros Tolón, alcanzaron el pasado 9 de julio un acuerdo para impulsar esta medida, que ofrece respuesta a una demanda histórica del profesorado asturiano. 

La decisión consensuada entre las dos administraciones ayudará a mejorar sustancialmente las condiciones laborales y la estabilidad del personal docente que imparte las lenguas autóctonas. Además, da respuesta a uno de los compromisos recogidos en el Pacto Asturias Educa, suscrito hace un año y concebido como hoja de ruta para fortalecer la escuela pública.

En el curso escolar que acaba de finalizar, el sistema educativo asturiano contó con un total de 318 docentes de las dos lenguas autóctonas: 295 de asturiano (211 de Infantil y Primaria y 84 de Secundaria) y 23 de eonaviego (17 de Infantil y Primaria y 6 de Secundaria).

El trámite de consulta pública del Ministerio de Educación estará abierto durante siete días, hasta el próximo 31 de julio.

El ministerio ha accedido a la creación de especialidades docentes para aquellas lenguas no oficiales que gocen de protección legal, como ocurre con el asturiano y el eonaviego. Para ello, será necesario modificar tres reales decretos que regulan los cuerpos docentes de Secundaria (2008), el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria (2011) y el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (2010).

Noticias relacionadas

Una vez completado el expediente de modificación de esos reales decretos, y emitido el preceptivo informe del Consejo de Estado, el proyecto se elevará a la Comisión General de Secretarios de Estado y al Consejo de Ministros para su aprobación como real decreto y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras el cambio del marco normativo estatal, el Gobierno del Principado podrá iniciar la tramitación de la especialidad, a través de la elaboración de un único decreto para ambas lenguas autóctonas. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
  2. Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
  3. Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
  4. El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
  5. Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
  6. La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
  7. Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
  8. ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a parar producción durante más de dos horas por una caída inesperada de generación eléctrica

El Ministerio abre una consulta pública durante 7 días para recabar sugerencias sobre la especialidad docente de asturiano y eonaviego

El Ministerio abre una consulta pública durante 7 días para recabar sugerencias sobre la especialidad docente de asturiano y eonaviego

Javier Rivela Rodríguez, analista financiero y empresario sanitario: "Con la IA será clave la supervisión del líder clínico, con su intuición y experiencia"

Javier Rivela Rodríguez, analista financiero y empresario sanitario: "Con la IA será clave la supervisión del líder clínico, con su intuición y experiencia"

El TSJA garantiza haber activado medidas para reducir los atrasos y acortar los tiempos de respuesta en los juzgados de violencia de género

El TSJA garantiza haber activado medidas para reducir los atrasos y acortar los tiempos de respuesta en los juzgados de violencia de género

Salen las segundas nortes de corte de la Universidad de Oviedo y hay cambios: una ingeniería sube al primer puesto, con un 13,168, y Medicina queda segunda

Salen las segundas nortes de corte de la Universidad de Oviedo y hay cambios: una ingeniería sube al primer puesto, con un 13,168, y Medicina queda segunda

Un telescopio en las montañas de los Andes para cazar los mensajeros más esquivos del universo: el último proyecto que implica a los investigadores de la Universidad de Oviedo

Un telescopio en las montañas de los Andes para cazar los mensajeros más esquivos del universo: el último proyecto que implica a los investigadores de la Universidad de Oviedo

El CEO de Indra, en negociaciones con Santa Bárbara, destaca la necesidad de “tejer alianzas sólidas y relaciones de cooperación"

El CEO de Indra, en negociaciones con Santa Bárbara, destaca la necesidad de “tejer alianzas sólidas y relaciones de cooperación"

Los asturianos, escépticos ante la ampliación de las zonas libres de humo a playas y terrazas: "Es una incongruencia, para esto que quiten el tabaco"

Los asturianos, escépticos ante la ampliación de las zonas libres de humo a playas y terrazas: "Es una incongruencia, para esto que quiten el tabaco"

1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos: así se pueden solicitar

1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos: así se pueden solicitar
Tracking Pixel Contents