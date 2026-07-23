Preacuerdo para cerrar la fábrica de Corteva en Tamón, con 28 prejubilaciones y 19 recolocaciones

La dirección de la multinacional estadounidense Corteva y los representantes de los trabajadores llegaron ayer a un principio de cuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a la plantilla de la fábrica de fungicidas del valle de Tamón (Carreño). El pacto, que conlleva el cese de actividad de la antigua planta de fitosanitarios de DuPont, incluye 19 recolocaciones, 28 prejubilaciones de trabajadores de más de 55 años y la salida de 21 empleados con posibilidades de reincorporación a la compañía en función de las necesidades de personal.

Las partes estaban en la noche de ayer ultimando la letra pequeña del preacuerdo, que será presentado hoy a la asamblea de trabajadores para su votación. Fuentes de la compañía destacaron el "esfuerzo importante para que las condiciones de las personas afectadas sean las mejores posibles".

La empresa y la parte social (formada por los representantes de la lista independiente LICA y del sindicato SOMA-FITAG-UGT) agotaron la negociación del ERE hasta el último día del plazo legal. Ayer se celebraron reuniones por la mañana y por la tarde en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), al tiempo que se secundaba huelga indefinida en la fábrica. A última hora de la tarde se alcanzó un principio de acuerdo que deberá ser ratificado hoy al mediodía por el conjunto de la plantilla . Salvo cambios de última hora, la cifra de recolocaciones será de 19 (cinco cubrirán vacantes en el grupo Corteva y 14 seguirán trabajando en la planta de aguas residuales del complejo industrial de Tamón) y el personal de más de 55 años, un total de 28 trabajadores, podrá acceder a un plan de prejubilaciones. Los directamente afectados por el ERE serán 21 trabajadores, que saldrán de la empresa con indemnizaciones y la posibilidad de reincorporación. Las condiciones aún se estaban negociando en la noche de ayer.

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Corteva abandonará la actividad en la fábrica de Tamón (produce el componente activo picoxystrobin), pero no cierra la puerta a vender la planta a otra empresa. Además, mantendrá en Asturias su centro de servicios con más de 300 trabajadores.