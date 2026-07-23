El Principado celebra el "acercamiento" entre Indra y Santa Bárbara: "Hay hueco para todos los actores de defensa"
El consejero de Ciencia destaca que "siguen" las negociaciones con Duro Felguera para la adquisición del taller de Barros
El Gobierno del Principado celebra los "acercamientos" entre Indra y Santa Bárbara de cara a desarrollar proyectos conjuntos.
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, destacó ayer que todos los actores de la industria de la Defensa "son necesarios" en el actual contexto de fuerte inversión. "El escenario se va mantener varios años por los compromisos que ha adquirido España con la OTAN", afirmó Sánchez, que destacó que los programas especiales de modernización (PEM) del Ejército generaron el pasado año contratos de 27.000 millones de euros y este año serán unos 30.000 millones. "Por eso siempre digo que hacen falta todos los actores para poder transformar ese presupuesto en productos para suplir las necesidades en seguridad tanto de España como de los aliados", afirmo Sánchez. "Por tanto es una buena noticia que se llegue a acercamientos, máxime cuando son dos empresas ya situadas en Asturias", añadió el Consejero en referencia a los contactos entre Indra y Santa Bárbara para abordar proyectos conjuntamente.
Borja Sánchez destacó que Indra sigue tramitando su proyecto de interés estratégico regional, "un proyecto que incluye la fábrica que ya se está ultimando en el Tallerón de Gijón y el taller de Barros". Añadió que el Principado trabaja con ese escenario y que las negociaciones entre Indra y Duro Felguera para la compraventa de la nave de Barros "siguen".
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
- El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
- Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
- ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a parar producción durante más de dos horas por una caída inesperada de generación eléctrica