El Principado estalla contra el Gobierno de Sánchez, admite que no tiene información sobre las obras del Huerna y reclama la suspensión del peaje: "Es inaceptable"

"Incertidumbre inaceptable". El Gobierno del Principado (PSOE e IU) ha estallado contra el Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, por la situación que atraviesa la autopista del Huerna (AP-66), sometida desde hace casi dos años a unas obras que siguen afectando a la circulación.

Pese al estado de la vía, con el gran argayo registrado en 2024 —que continúa en proceso de reparación— y las obras de renovación de los túneles, que obligan a circular con un único carril por sentido en algunos tramos y con limitaciones de velocidad, el peaje se sigue cobrando íntegramente. La concesionaria Aucalsa mantiene la tarifa en 16,20 euros, el precio más alto de la historia de la autopista.

Después de meses de reclamaciones y ante el agravamiento de la situación, el Principado urge al Gobierno de España a ofrecer una respuesta inmediata: la suspensión temporal o la bonificación total del peaje mientras no se recuperen las condiciones normales de prestación del servicio, un calendario completo de todas las actuaciones pendientes y una fecha cierta para la recuperación de la normalidad en la principal conexión viaria entre Asturias y la Meseta", aseguró este jueves el Ejecutivo regional en un comunicado.

La reclamación de Asturias para bonificar por completo el peaje no es nueva, ya que el Principado ya había solicitado anteriormente medidas extraordinarias. Sin embargo, el Gobierno de Adrián Barbón ha endurecido ahora su discurso, al hablar abiertamente de una "degradación de las condiciones" del servicio.

La Consejería de Movilidad, que dirige Alejandro Calvo, ha remitido una nueva comunicación al Ministerio en la que eleva su reclamación. Según el Ejecutivo autonómico, "las afectaciones a la circulación por trabajos de diferente naturaleza han provocado un deterioro progresivo y continuado del servicio que hace inviable mantener las condiciones de pago por el uso de la autopista".

El Principado sostiene, además, que las bonificaciones actualmente vigentes, y que en su día respaldó el propio Calvo, "ya no responden a la situación actual", por lo que reclama "una respuesta expresa y motivada, así como la adopción de una medida extraordinaria vinculada a las condiciones reales de prestación del servicio".

Sin información sobre el argayo ni sobre el final de las obras

En su escrito, el Gobierno asturiano admite que sigue sin disponer de información detallada sobre varias actuaciones clave.

Respecto al argayo, cuya reparación corresponde a la concesionaria, asegura que "más de año y medio después, el Principado sigue sin contar con información completa y actualizada sobre los trabajos pendientes ni dispone de una fecha concreta para recuperar las condiciones ordinarias de circulación en la zona afectada".

El Ejecutivo considera "inaceptable" esta situación e insta al Ministerio a detallar las actuaciones ya ejecutadas y las pendientes, su grado de ejecución, las posibles desviaciones respecto a la planificación inicial y el plazo previsto para su finalización.

Según el calendario trasladado por la empresa concesionaria, las obras del argayo deberían concluir este verano. A ellas se suman los trabajos de modernización de los túneles, que inicialmente tendrían que haber terminado hace meses y cuya finalización se prevé ahora para noviembre.

Un cronograma completo y datos sobre las retenciones

El Principado reclama también un cronograma completo y actualizado que incluya todas las obras en marcha y previstas, su duración, las afecciones asociadas, la posible coincidencia temporal entre ellas y una fecha cierta para recuperar progresivamente la normalidad.

Asimismo, exige conocer las medidas adoptadas por el Gobierno de España para evitar la acumulación de restricciones en la infraestructura.

Desde la Consejería de Movilidad también solicitan los datos sobre tiempos de recorrido, velocidades medias, intensidad del tráfico, capacidad disponible, retenciones y demoras, con el objetivo de evaluar de forma objetiva el impacto acumulado que están teniendo las incidencias sobre el servicio.

Comprobaciones del Principado

El Ejecutivo asegura que los órganos competentes de la Administración asturiana han realizado comprobaciones directas que permiten documentar, en distintos momentos y puntos del recorrido, reducciones a un único carril, cambios de carril, señalización provisional y limitaciones sucesivas de velocidad de hasta 40 kilómetros por hora, entre otras afecciones derivadas tanto del desprendimiento como de las obras de acondicionamiento de los túneles.

Esos procedimientos, añaden las mismas fuentes, continúan su tramitación y serán los órganos competentes los que determinen, en su caso, las responsabilidades que puedan derivarse.

El Gobierno asturiano insiste en que su objetivo último sigue siendo la supresión definitiva del peaje del Huerna, al considerar que la prórroga de la concesión es ilegal. Esa ampliación está siendo cuestionada por la Comisión Europea y podría acabar siendo analizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Ambas líneas de actuación son plenamente compatibles. Mientras se trabaja para eliminar definitivamente el peaje, el Gobierno de Asturias considera imprescindible adoptar medidas extraordinarias para compensar a los usuarios mientras persistan las actuales limitaciones del servicio", defiende el Ejecutivo autonómico.