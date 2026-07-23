El próximo eclipse impulsa el turismo rural
R. S
El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 implica un significativo impulso del turismo rural en Asturias. La región se encuentra en la franja de totalidad, con una duración del fenómeno de hasta 1 minuto y 48 segundos. Esto ha provocado una ocupación hotelera cercana al lleno total.
Los destinos de interior y montaña son los más demandados, sobre todo en zonas sin contaminación lumínica como el Parque Natural de Somiedo o la zona de Taramundi Los alojamientos rurales certificados en el Suroccidente, Lena y Cangas de Onís, ofrecen condiciones óptimas para el astro turismo.
El Principado desplegará un operativo de unas 700 personas y ampliará las lanzaderas y el transporte público hacia los puntos de observación para garantizar la seguridad. Se han habilitado 78 puntos de observación segura (uno por cada concejo).
Las autoridades enfatizan proteger la vista exclusivamente con gafas homologadas con certificación ISO 12312-2, evitando artículos caseros que pueden dañar la vista.
En este contexto, resulta fundamental la labor que desarrolla ARCA, la Asociación Regional de Casas de Aldea que preside Jaime García.
La entidad lleva años trabajando para profesionalizar el sector, mejorar la calidad de la oferta y promocionar el turismo rural asturiano tanto dentro como fuera de España, dentro de las nuevas tendencias del mercado europeo.
Su esfuerzo ha contribuido a posicionar a Asturias como uno de los destinos rurales más atractivos del conjunto de España.
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