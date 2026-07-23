El PSOE tilda como "coyuntural" que Asturias sea la región del Noroeste con menos dinero en inversión por habitante e IU reclama "dejar de ser la hermana pobre"

Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que sitúan a Asturias como la decimotercera comunidad en inversión estatal ejecutada durante 2025, con 289,82 millones de euros —el 1,89% del total regionalizado—, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, han abierto un nuevo frente político en el Principado. Mientras el Gobierno asturiano sostiene que las cifras deben interpretarse con cautela y reclaman centrar el debate en las inversiones pendientes para la región, la oposición considera que los datos evidencian la pérdida de peso de Asturias en las prioridades del Estado. El Principado es la región del Noroeste con menos dinero en inversión por habitante. La empresa pública Adif es el organismo nacional que más dinero destino a Asturias, con 57 millones para mejoras ferroviarias.

El Principado pide centrarse en las necesidades de Asturias

La vicepresidenta del Principado y presidenta en funciones, Gimena Llamedo, defendió que el volumen de inversión debe analizarse desde las necesidades de la comunidad y no desde la comparación con otros territorios. Además, recordó que el esfuerzo del Estado hacia Asturias también se refleja en partidas como las pensiones, que según apuntó no aparecen en estas estadísticas.

Llamedo enmarcó las cifras dentro de un momento concreto del ciclo inversor y recordó que durante la construcción de la Variante de Pajares Asturias llegó a liderar la inversión por habitante. "Son datos de inversión y es coyuntural. Si esto lo hubiésemos mirado hace unos años, cuando se estaba haciendo la Variante de Pajares, Asturias lideraba los rankings. Lo realmente relevante no es la comparativa con otras comunidades autónomas, sino que la inversión estatal responda a las necesidades de Asturias."

En ese sentido, reclamó que el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado incorpore actuaciones consideradas estratégicas para la comunidad. Llamedo citó a la integración ferroviaria de Gijón o la autovía del Suroccidente, entre otros.

El PP denuncia la falta de ejecución

Desde las filas del PP, la diputada en el Congreso Mercedes Fernández criticó las dificultades para controlar la ejecución presupuestaria y lamentó que Asturias vuelva a quedar rezagada. "Hay una enorme dificultad para hacer el seguimiento de la ejecución presupuestaria como consecuencia del no envío periódico de la información a las Cortes Generales", lamentó.

Fernández sostuvo que la prórroga de los Presupuestos tampoco favorece el control parlamentario y aseguró que los datos reflejan la ausencia de numerosas actuaciones comprometidas. "Asturias sale muy mal parada del estado de ejecución presupuestaria. Lo que todos sabemos es que muchas de las obras que no están en la realidad tampoco están en los presupuestos: El Musel, la autovía del Suroccidente o los trenes de ancho métrico", añade la diputada, que lamenta que el Gobierno asturiano "no espolee a Sánchez".

IU rechaza el agravio comparativo, pero reclama más inversiones

Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, que es socio de Gobierno del PSOE, rechazó interpretar las cifras como un supuesto trato de favor hacia determinados gobiernos autonómicos, al recordar que entre las comunidades más beneficiadas también figuran territorios gobernados por el PP. "Los datos conocidos desmienten cualquier relato sobre un presunto sectarismo del Gobierno central, porque algunos de los territorios más beneficiados están gobernados por la derecha, indicó, lamentando a la vez el escaso peso de Asturias respecto al esfuerzo inversor del Estado. "Lo que nos importa es que las inversiones para Asturias sean suficientes para hacer frente a nuestras necesidades, especialmente en materia de infraestructuras. No podemos seguir siendo la hermana pobre del norte en materia de infraestructuras", indicó.

Vox acusa a Sánchez de priorizar a sus socios

El diputado de Vox Gonzalo Centeno aseguró que las cifras confirman que el Gobierno central favorece a los territorios cuyo apoyo parlamentario necesita. "La conclusión es evidente: el grueso de las inversiones va al arco mediterráneo y a los territorios cuyo apoyo al Gobierno es imprescindible. Asturias y los asturianos importan poco para el Gobierno de Sánchez".

Centeno también criticó que el Ejecutivo haya dejado de publicar el presupuesto territorializado por comunidades, lo que, a su juicio, dificulta comparar la inversión prevista con la finalmente ejecutada.

Tomé reclama una financiación adaptada a Asturias

La portavoz de Somos Asturias y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, vinculó los datos con el debate sobre el modelo de financiación autonómica y reclamó que se tengan en cuenta las singularidades del Principado. "No podemos permitir que se continúe con modelos de financiación que favorezcan a la cuenca mediterránea frente al arco atlántico o que tengan menos en cuenta a comunidades autónomas pequeñas como la nuestra."

Tomé pidió al Gobierno asturiano "mantener una posición firme" en defensa de los intereses de la comunidad durante las negociaciones con el Estado.

Foro habla de una pérdida de peso de Asturias

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, consideró que los datos demuestran que el Principado continúa perdiendo relevancia en el reparto de la inversión estatal. "Los datos de la Intervención General del Estado vuelven a poner de manifiesto que Asturias sigue perdiendo peso en las prioridades inversoras del Estado. Mientras otras Comunidades Autónomas captan grandes proyectos e infraestructuras estratégicas, Asturias continúa quedándose atrás", lamentó.

Pumares responsabilizó de esta situación al Ejecutivo de Adrián Barbón, con "escasa capacidad de influencia y reivindicación, al haber asumido con resignación que Asturias ocupe un papel cada vez más secundario". El portavoz de Foro criticó también la "resignación" que a su juicio tiene Barbón, que "sale muy cara a los asturianos".

El PSOE apela al carácter coyuntural de las cifras

Por su parte, el secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, insistió en que los datos deben interpretarse con cautela. "Son coyunturales, porque la inversión estatal en Asturias está muy ligada a las infraestructuras. Cuando estaban en marcha grandes actuaciones como la autovía del Cantábrico o la variante de Pajares, Asturias estaba a la cabeza en inversión por habitante".