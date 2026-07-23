Qué supone la veda del salmón en Asturias: científicos, pescadores y alcaldes analizan las consecuencias de la prohibición que afecta al rey del río

La veda de la pesca del salmón en Asturias, impuesta por el Gobierno regional (PSOE e IU) debido al delicado momento que atraviesa esta especie emblemática, que se encuentra en mínimos históricos, ha abierto un intenso debate sobre los pasos que deben darse para tratar de garantizar la conservación del conocido como "rey del río".

La decisión de la Consejería de Medio Rural, liderada por el socialista Marcelino Marcos Líndez, se aplicará a partir de 2027, aunque todavía está pendiente del desarrollo de la normativa que concretará cómo se llevará a cabo. La medida supone, además, que Cantabria quede por el momento como la única comunidad tradicionalmente salmonera que, por ahora, mantiene autorizada la pesca.

El Principado sigue así la estela de Galicia, País Vasco y Navarra, territorios donde ya está prohibida la captura del salmón. En Cantabria acaba de finalizar la temporada de pesca, también regulada mediante cupos como ocurría en Asturias, con un balance igualmente muy pobre de capturas. El Gobierno cántabro, en cualquier caso, podría adoptar una decisión similar. Fuentes del Ejecutivo cántabro consultadas señalan que "la postura la tenemos clara y la decisión (de si se veda o no la especie) se tomará en el momento oportuno", previsiblemente en octubre.

Si Cantabria termina prohibiendo también la pesca, no quedará ninguna región salmonera de España en la que se puedan capturar ejemplares. El paso dado por Asturias, tras décadas de declive continuado de la especie, ha caído como un jarro de agua fría entre las asociaciones de pescadores y tampoco convence plenamente a parte de la comunidad científica.

El Principado prohibirá la pesca del salmón, pero mantendrá la tradición del campanu, permitiendo la captura del primer ejemplar de la temporada. La pesca se abrirá únicamente para hacer posibles las tradicionales subastas de Cornellana y Cangas de Onís, aunque los detalles definitivos dependerán de la futura normativa que todavía debe aprobar el Gobierno regional.

"Había que parar, pero probablemente no será suficiente"

El biólogo asturiano Alfredo Ojanguren, profesor titular del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, en el área de Zoología de la Universidad de Oviedo, y pescador por tradición familiar, lleva años alertando del colapso de la población de salmones. Sitúa ese punto de inflexión en la temporada 2020-2021 y defiende que la especie sea considerada en peligro de extinción.

De momento, el Principado ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que paralice la tramitación para incluir al salmón atlántico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), donde a su vez se incluye el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

"Para el futuro del salmón es mejor matar solo un par de ellos que todos los que se puedan, eso es evidente. Había que parar ya porque seguir pescando salmones con estas cifras era una burrada y al Principado no le quedaba más remedio, pero es probable que no sea suficiente", explica Ojanguren.

Su advertencia se apoya en una evolución histórica contundente. En 1949 se capturaron en Asturias 2.469 salmones; en 2026 apenas fueron 108. En total, desde esa fecha se pescaron en Asturias 197.866 salmones. Para el investigador, la decisión llega tarde y, además, discrepa de los argumentos empleados por el Gobierno regional.

"No estoy muy de acuerdo con la justificación que da el Principado. Dice que actúa por una tendencia histórica, pero esa tendencia existe desde hace años, cuando el propio Principado sostenía que la situación no era preocupante", señala. También critica que las repoblaciones se estén realizando "sin un control científico suficiente".

A su juicio, las causas del declive están perfectamente identificadas. La fragmentación de los ríos por las presas, la contaminación, la pérdida de hábitats y el cambio climático explican buena parte del problema. Los pescadores añaden además la presión de depredadores como los cormoranes, las nutrias o incluso las lubinas.

"Hace cien años las lubinas también comían salmones", recuerda Ojanguren, que considera demasiado simplista atribuir el problema únicamente a los depredadores. "Es una situación mucho más compleja. Es indiscutible que vamos hacia la extinción. Si el salmón estuviera incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas podría desarrollarse una estrategia de conservación global y coordinada", sostiene.

Críticas ecologistas

La asociación para la conservación de la biodiversidad Saxífraga también se muestra muy crítica con la actuación del Principado, aunque desde una perspectiva diferente a la de los pescadores, y reclama que el salmón sea considerada especie en peligro de extinción por el Ministerio.

"Si atendieran a lo que muestran todos los indicadores, tanto los científicos como los no científicos, hace ya muchos años que habrían tomado la prudente decisión de no matar a ningún salmón más en Asturias", afirma su presidente, Ignacio Martínez, experto en gestión ambiental, que responsabiliza directamente de la situación del salmón a "una decisión soberana de Barbón, respaldada por IU, para sacrificar las políticas ambientales".

Según su planteamiento, "cualquier perspectiva positiva pasa por acabar con la pesca del salmón en nuestros ríos de forma definitiva".

Los alcaldes, preocupados por el impacto económico

Los alcaldes de los principales concejos salmoneros han recibido la noticia con preocupación. Sin cuestionar el fondo de la decisión, entendiendo que está respaldada por criterios científicos, sí muestran inquietud por el impacto que la desaparición de la pesca pueda tener sobre el turismo y la actividad económica ligada al salmón.

"La medida afectará al municipio de forma notable, pero estamos pendientes del desarrollo de la normativa. Tenemos muchas dudas: si habrá cotos para el campanu, si será en zona libre... Tenemos que esperar para hacer una valoración más profunda", señala David Álvarez, alcalde de Pravia (PSOE), uno de los concejos con mayor tradición salmonera. "Los propios pescadores también están expectantes por conocer cómo se organizará todo", añade.

Por su parte, Sergio Hidalgo, alcalde de Salas (Foro), prefiere esperar a conocer la futura regulación y escuchar la opinión de las asociaciones de pescadores antes de pronunciarse, aunque recuerda el peso económico de esta actividad. "En Cornellana recibimos muchos visitantes durante la campaña. No tantos como hace años, pero la pesca sigue suponiendo una actividad importante para el municipio y, sobre todo, para la hostelería", advierte.

También el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández 'Chami' (PP), considera que la veda "es una mala noticia por lo que significa la pesca para el municipio", aunque añade que "no voy a discutir lo que dicen los científicos". El regidor, cree que se trata de "la medida más fácil y más barata" y lamenta que haya sido adoptada "de forma unilateral". Además, denuncia que "el Cares es uno de los ríos más olvidados por la Administración" y apunta igualmente hacia "otros enemigos del río", como las nutrias y los cormoranes.

José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea, asegura que «hubiésemos preferido una gestión de nuestros ríos capaz de impedir llegar a la prohibición y no podemos compartir que, ante un problema, el único recurso sea prohibir».

El PP habla de "fracaso"

El Partido Popular de Asturias también cargó contra la decisión del Principado y sostuvo que la veda pone de manifiesto el "fracaso" de las políticas de conservación desarrolladas durante las últimas décadas.

El diputado regional y portavoz de Medio Rural del PP, Luis Venta, afirmó que "la prohibición y las vedas son la única respuesta que el Gobierno de Barbón tiene para disimular otro gran fracaso: el salmón, un icono de nuestra tierra que, tras 40 años de régimen socialista en Asturias, ya no será un recurso piscícola".