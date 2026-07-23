Los trabajadores de Corteva respaldan el ERE de cierre de la planta de Tamón con el 91% de los votos
El acuerdo incluye 28 prejubilaciones para trabajadores de más de 55 años, 19 recolocaciones en centros de la multinacional y la salida de 21 empleados con mejoras en sus indemnizaciones
La asamblea de trabajadores de la fábrica de Corteva en Tamón ha respaldado con el 91% de los votos el expediente de regulación de empleo (ERE) que acompaña el cierre de la factoría. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el preacuerdo incluye 28 prejubilaciones para trabajadores de más de 55 años, 19 recolocaciones en centros de la multinacional y la salida de 21 empleados.
Las condiciones de despido de esos últimos trabajadores centraron las últimas negociaciones en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SACEC). Finalmente se acordaron compensaciones económicas que se suman a las indemnizaciones por despido y que se establecen por tramos, de forma que se mejora sobre todo la situación de los trabajadores con menor antigüedad.
Desde la compañía se ha destacado el "esfuerzo" para mejorar con creces las condiciones de un ERE de extinción ordinario. El preacuerdo, que se cerró en la noche de ayer en el último día de negociación legal, necesitaba un respaldo de dos tercios de los asistentes a la asamblea de trabajadores y finalmente ha obtenido un apoyo del 91%.
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