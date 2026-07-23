La llegada de universidades privadas a Asturias, en los juzgados: el TSJA admite a trámite un recurso contra la autorización de la Universidad Europea

La autorización de la Universidad Europea como centro adscrito en Asturias, un paso del que se daba cuenta este jueves a través del Boletín Oficial del Principado, ha abierto un nuevo frente contra la implantación de universidades privadas en Asturias y el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha admitido a trámite el recurso planteado por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y la Asociación Moza D’asturies (AMA) y al que se ha sumado Somos Asturias.

Su portavoz en la Junta, Covadonga Tomé, ha puesto sobre la mesa una cuestión que considera muy importante: “por la ley que tenemos en esta comunidad autónoma no se pueden establecer universidades privadas y, por ello, lo hacen como centros adscritos a universidades privadas que tienen su sede donde sea”. Ese es el formato que estos centros están usando para esquivar la ley, agregó. CSI y AMA presentaron este recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA. Tomé recuerda que el gobierno del PSOE de Adrián Barbón debe actuar "según lo que proclama y defender la educación pública". Entre tanto, la Consejería de Ciencia ya ha autorizado la adscripción del Centro Univeristario Europeo de Asturias a la Universidad Europea de Madrid, trámite necesario y previo para iniciar su proyecto en Gijón.

También recordó Tomé que en los últimos 27 años se han abierto 27 universidades en España y ninguna es pública. Y, hasta ahora, abundó la diputada de Somos, Asturias se había mantenido al margen de esta dinámica de privatización de la educación superior, siendo la Universidad de Oviedo la única de la comunidad. Pero en 2026 esto amenaza con cambiar radicalmente. “Queremos una Asturias en donde la educación sea un derecho, no un privilegio, sea gratuito, universal y en condiciones de equidad en todas las etapas educativas desde la de 0-3 años hasta la formación universitaria, donde no cueste 24.000 euros una formación universitaria", anunció este jueves la diputada y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, tras sumarse al recurso contra la llegada de la Universidad Europea a Asturias bajo la fórmula de centro adscrito.

"Apostar por la universidad pública y no perder ni tiempo ni recursos públicos fomentando la llegada de universidades privadas", son las palabras de la diputada con las que explica el por qué de la denuncia. Tomé destaca que no se puede permitir “que nos jodan el acceso a una vivienda digna, ni la Universidad pública en Asturias”, ya que la Europea pertenece a un “fondo de inversión sueco y del mismo dueño de inmobiliarias”, por lo que Covadonga Tomé supone que Asturias no entra en sus preocupaciones.

Además, cuestiona su legalidad en el Principado, porque a su modo de ver "no se pueden establecer y lo hacen como centros adscritos, que deberían vincularse a la Universidad de Oviedo, no a otros centros privados". Tomé asegura que la solución sería fomentar el aumento de plazas en la universidad pública, ya que esos futuros alumnos de la privada van a tener que hacer prácticas, "lo harán en el sistema público de salud, empeorando la posibilidad de hacer unas buenas prácticas a los de la pública"

“La universidad dice que no crea más plazas en Medicina y demás estudios porque tiene prácticas limitadas por parte del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), pero ahora se crea una universidad privada”, corroboró el representante de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), Juan Manuel Martínez Morala, al tiempo que subraya que "la sanidad no puede ser un negocio, ni depender del dinero que tengas en la cartera y la universidad tampoco".

Tomé criticó que "no haya un solo alumno de las privadas haciendo prácticas en el sistema público de salud", y menos que "los hospitales públicos expulsen a los alumnos de la pública para dar preferencia a los de la privada, como pasó en Murcia". El representante de la Asociación Moza D’asturies (AMA), Adrián García, explica que esto también está llevando a problemas de vivienda, "ahora mismo no paramos de ver que las inmobiliarias anuncian pisos en Avilés y Oviedo, donde se ha dicho que se va a implantar un centro privado".

La diputada afirma que en el año en el que estamos, "lo que tiene que haber es más plazas en la pública, lo que permite que la sociedad sea equitativa, igualitaria, y que todos tengamos las mismas posibilidades de formación".

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Por otro lado, Tomé recordó que les parece "inadmisible por parte de un gobierno progresista y reformista plantear ahora poner sobre la mesa una ley de universidades que probablemente sea necesaria, pero por otros motivos y no por lo que la presentan en este momento para maquillar la llegada de los dos centros adscritos a las universidades privadas".