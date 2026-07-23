El TSJA garantiza haber activado medidas para reducir los atrasos y acortar los tiempos de respuesta en los juzgados de violencia de género

El atasco en los juzgados de violencia de género sobre la mujer ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a plantear "una especial dedicación" a este asunto con la puesta en marcha de refuerzos y la "solicitud reiterada" de mejores infraestructuras y más medios personales y materiales tanto para reducir el colapso que existe en casos concretos como en la plaza número 4 de la Sección Penal en Oviedo como para acortar los tiempos de respuesta en el conjunto del sistema judicial asturiano. Fuentes del TSJA destacan asimismo la "normalidad" que ha acompañado a la comarcalización de la Justicia sin que ello hubiera alterado la prestación de servicios de guardia en los lugares donde se cometieron delitos.

En el caso de la plaza número 4 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia en Oviedo, donde los retrasos que acumula se consideran ya estructurales, desde el TSJA se explica que han venido adoptando medidas "de diversa índole y extensión", desde la exención en el reparto de juicios rápidos a la adscripción de una jueza de refuerzo en funciones con la finalidad de "reducir los atrasos y acortar los tiempos de respuesta", disminuyendo asimismo el número de asuntos pendientes, aclaran. Y aunque pudiera tratarse ya de un problema estructural, como denuncian los abogados, pudiendo requerir de la adopción de medidas de mayor calado, se atribuye esa circunstancia específica en este juzgado a los cambios derivados de la nueva oficina judicial así como la "insuficiencia de personal para absorber la duplicidad del trabajo" generada en este tiempo. Por este motivo, se ha estimado conveniente prorrogar hasta el 30 de junio de 2027 el refuerzo de un magistrado.

Igualmente, en la Sección Tercera Penal de la Audiencia Provincial, con competencias también para juzgar delitos de violencia de género, se logró la creación de una plaza de magistrado, lo que eleva a cinco los titulares, "superando así la falta de propuesta inicial por parte del Ministerio hacia dicha plaza".

Tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, creados por la Ley Orgánica 1/2004, nacieron con un propósito noble: ofrecer un lugar especializado para atender a las víctimas de violencia de género, con jueces, fiscales y personal formado en la sensibilidad que estos casos requieren. Sin embargo, la realidad no se acaba de ajustar del todo a esa visión. Y estos juzgados operan en un estado de emergencia permanente, con oficinas judiciales bajo mínimos, expedientes que se acumulan y una infraestructura a veces necesitada de más medios.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias entienden que con todas estas medidas desarrolladas se manifiesta la "atención prioritaria" a las plazas judiciales con competencia en violencia sobre la mujer, para las que se ha venido solicitando "en numerosas ocasiones" las medidas de refuerzo necesarias tanto en medios materiales como personales que corresponde a "la alta carga de asuntos que soportan".

El Colegio de Abogados reclama "mayores y mejores" medios

"Sé que es poco menos que imposible, porque las decisiones políticas tienden a la irreversibilidad, pero cuando una experiencia apunta al fracaso tal vez fuese bueno reconocer el error y volver al punto de partida", defiende el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, ante la situación a la que se ven abocadas las víctimas de violencia de género tras la concentración de los juzgados dedicados a estos asuntos. Los colegiados de Oviedo piden retornar esas competencias en materia de violencia sobre la mujer a los tribunales de los partidos judiciales a los que les fueron retiradas, "procurándoles mayores y mejores medios materiales y humanos para enfrentarse a una de las realidades que más repugnan a nuestra conciencia individual y social".

Esa decisión expone González-Busto, implicaría una demostración de humildad, compromiso, capacidad de escucha y búsqueda de las mejores soluciones para las mujeres víctimas. "A ellas y a la justicia que reclaman y merecen nos debemos todos", insiste.

Desde el Colegio de Abogados de Oviedo reconocen que el Principado de Asturias "ha hecho cuanto ha estado en su mano para cumplir la ley, arbitrando medios materiales que, por desgracia, no han sido suficientes para evitar que comiencen a alzarse voces que critican la actual situación" y las que ahora se suma el Colegio de Abogados de Oviedo. Igualmente,, valoran el compromiso de los tribunales, "cuya organización y desempeño en Asturias son sustancialmente mejores que en otras comunidades autónomas. No han hecho otra cosa que esforzarse en cumplir la ley, como es su obligación", defiende González-Busto, quien dirige sus reivindicaciones hacia la ausencia de "una especialización auténtica". De igual modo que existen turnos especializados en las áreas contencioso-administrativa, social y mercantil, en las que los jueces se integran por la vía de una oposición restringida y exigente en la que deben acreditar conocimientos profundos sobre tales materias, sostiene el decano del Colegio de abogados de Oviedo, "no existe un turno de especialización en materia de violencia sobre la mujer". Y, añade, "a mayor carga de trabajo, inevitablemente mayor lentitud".

En el caso de Asturias la situación se puso sobre la mesa en la última reunión de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer. En ese órgano se plantearon recientemente diversos problemas en el funcionamiento de los órganos judiciales especializados, especialmente tras la comarcalización y la reorganización de los juzgados. Una de las más acuciantes es la situación de la plaza nº 4 de Oviedo de la sección penal especializada. Durante la reunión de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer se puso de manifiesto que mientras un magistrado está señalando juicios para noviembre de 2026, otro ya fija vistas para 2027. Además, se denunció la existencia de numerosos procedimientos aun sin fecha de juicio e incluso la celebración reciente de diligencias previas iniciadas en 2021 y 2022 cuando las penas ya habían sido cumplidas.

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Por ello, reivindican desde el Colegio de Abogados de Oviedo, "no es lo mismo declarar a distancia que hacerlo en el mismo espacio físico en el que está el juez, quien puede apreciar de primera mano la situación de la víctima, sus posibles lesiones, sus reacciones, sus gestos, el tono de su voz, la consistencia de su relato... ". Ese "alejamiento en la respuesta judicial" llevaría a muchas mujeres del ámbito rural a retraerse a la hora de denunciar la violencia que se ejerce sobre ellas por el solo hecho de ser mujeres. Por este motivo juzgan conveniente retornar las competencias a los partidos judiciales donde ya se había denunciado el rechazo a la "comarcalización": Siero, Infiesto y Cabranes, Cangas de Onís y Llanes.