1,1 millones de euros: la multa que Asturias prepara para la concesionaria del Huerna por cobrar el peaje pese a las obras

1,1 millones de euros. Esa es la cantidad con la que la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico (IU), quiere sancionar a Aucalsa, la concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), por cobrar el peaje pese a las obras que afectan a la infraestructura y dificultan la circulación. La Consejería, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, ha propuesto, a través de la Dirección General de Consumo, sanciones económicas, que ascienden a esa cifra. Se trata de la multa de mayor cuantía planteada por Consumo en toda su historia.

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio; Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, y Faustino Zapico, director general de Consumo, dieron a conocer este viernes el importe de las sanciones. "Las barreras deberían estar levantadas; la situación es inaceptable", afirmó el consejero.

El lunes, la propuesta se elevará al Consejo de Gobierno. Si recibe el visto bueno, como está previsto, se notificará a la empresa, que dispondrá de diez días para presentar alegaciones si así lo considera. Ovidio Zapico no fijó un calendario para la resolución definitiva, aunque el director general de Consumo apuntó que, si se completan todos los trámites previstos, agosto sería el mes en el que el procedimiento administrativo quedaría resuelto.

El Consejero dejó claro que, una vez la resolución sea firme, la empresa estará obligada a pagar, aunque Aucalsa podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si decide recurrir la sanción. "Es como sucede con una multa de tráfico", ejemplificó Faustino Zapico.

Dos sanciones

La propuesta de la Consejería se articula en dos expedientes sancionadores. El primero corresponde a una infracción grave por la deficiente señalización de las obras. "Entendemos que no está debidamente señalizado lo que el usuario se va a encontrar", indicó el consejero en referencia a los trabajos sobre el argayo de la autopista, ejecutados directamente por la concesionaria. Por este motivo, el Principado propone una sanción de 100.000 euros.

Por la izquierda, Beatriz González, Ovidio Zapico y Faustino Zapico, esta mañana / LNE

La segunda es una infracción muy grave, castigada con un millón de euros, al entender Consumo que la empresa cobra por un servicio que no presta en las condiciones contratadas. Los usuarios pagan actualmente 16,20 euros por utilizar una autopista que, en palabras del propio Gobierno asturiano, "en el mejor de los casos funciona como una carretera de un solo carril", vulnerando así los derechos de los consumidores.

"Lo hacemos con el convencimiento de que es una cuestión de justicia social y de que debemos poner límites a los agravios que esta concesionaria ejerce sistemáticamente contra los asturianos, a quienes desprecia constantemente. Todo ello en el marco de un peaje que no solo consideramos injusto, sino también ilegal, y cuya finalización inmediata vuelvo a exigir una vez más", afirmó Zapico, que no descartó nuevas sanciones en el futuro "si persiste esa actitud".

Coordinación en el Gobierno

Preguntado por si existe un acuerdo previo con la parte socialista del Ejecutivo para sacar adelante la propuesta, Zapico respondió que "tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo. Evidentemente, este asunto está incluido en el orden del día del próximo Consejo de Gobierno". Acto seguido añadió que existe "coordinación absoluta dentro del Gobierno".

La comparecencia se produjo un día después de que la Consejería de Movilidad, dirigida por Alejandro Calvo (PSOE), anunciara que remitirá un nuevo escrito al Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, para reclamar un cronograma detallado de las obras.

"Lo deseable sería que la empresa rectificara y aceptara que parte del dinero que ha cobrado no se corresponde con el servicio que realmente ha prestado. Eso implicaría, entre otras cosas, reducir el importe que pagan los usuarios del peaje. Sinceramente, tenemos dudas de que eso vaya a suceder. Ojalá pudiera alcanzarse un acuerdo, pero no parece que vaya a ser ese el camino", señaló Beatriz González.

Los responsables de Consumo realizaron inspecciones en enero, febrero y junio a lo largo de toda la vertiente asturiana de la autopista. En la actualidad, el Huerna mantiene abiertos dos grandes frentes: el argayo registrado en 2024 y las obras de modernización de la mayoría de sus túneles, que obligan a circular con un único carril por sentido en algunos tramos y con importantes limitaciones de velocidad.

Las obras del argayo son responsabilidad directa de Aucalsa y está previsto que concluyan este verano. Los trabajos en los túneles corresponden al Ministerio de Transportes. No obstante, Consumo considera que la responsabilidad frente a los usuarios recae sobre la concesionaria, al ser la encargada de la explotación y el mantenimiento de la autopista.