Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 24 de julio de 2026

Oviedo

Vigilia por las víctimas del terremoto de Venezuela en la plaza La Escandalera

La plaza de La Escandalera acogerá a las 21.00 horas una vigilia conmemorativa y silenciosa, organizada por la Asociación Venezolano Asturiana de Oviedo. Esta entidad invita a toda la ciudadanía a honrar la memoria de las víctimas, los desaparecidos, las familias afectadas y todas las personas que continúan sufriendo las consecuencias de esta tragedia. Será un encuentro de solidaridad, unidad y esperanza, donde la luz de una vela simbolizará el recuerdo hacia quienes ya no están y el apoyo a quienes siguen luchando por salir adelante.

Cine al aire libre en la Asociación Cultural de Bueño

A las 22.15 horas comenzarán las proyecciones de la tercera jornada del XVIII ciclo al aire libre de Bueño en homenaje a María Rubín. El programa de hoy cuenta con la emisión del cortometraje «Testimonio» de Roberto G. Álvarez y la película «El buen patrón» dirigida por Fernando León de Aranoa. En caso de lluvia la jornada se realizará en el auditorio cubierto de la asociación.

Fiestas de Santa Gemma en el prao frente a Fundoma

En el prao frente al orfanato minero Fundoma, darán comienzo las fiestas de Santa Gemma. La programación marca un inicio a las 21.30 con el lanzamiento de fuegos artificiales que darán el comienzo de las fiestas. A las 22.00 el grupo «Fama» y un DJ serán los protagonistas de la actuación musical. A las 23.00 horas se llevará a cabo el pregón por el colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Jonathan Mallada Álvarez y la presentación de la reina de las fiestas.

Gijón

Festival Aéreo

El Festival Aéreo de Gijón entra en sus días de mayor actividad. Hoy habrá sesión de entrenamientos por lo que se restringe el baño y la navegación en San Lorenzo entre las 10.30 y las 15.00 horas, y de 16.00 a 16.30 horas. Además, puede verse la exposición «Grandes vuelos de la aviación española 1926-1935» en la colegiata San Juan Bautista, de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas, con entrada gratuita.

Fiestas de Granda

Los festejos de Santana en Granda siguen hoy con la sardinada (a partir de las 21.00 horas), y la primera gran verbena amenizada por DJ «Vas Bailar», a partir de las 23.00 horas.

Romería de Ciares

La romería del barrio de Ciares, que se celebra en el campo de fútbol de La Cruz, comienza hoy con Señor Rosa (17.30 horas), Sentencia2 (19.30); «Catalina Grande Piñón Pequeño» a las 2.30 horas; AB/CD (Tributo a AC/DC) a las 23.30 horas, y con la barraca abierta hasta las 2.00 horas.

Música en la calle

El programa de «Arte en la calle» lleva hoy a Begoña una actuación del grupo «La movida», que llenará el paseo de pop-rock y de los éxitos españoles de los años 80’ y 90’. Será a las 13.00 horas. Por la tarde, a las 20.00 horas, en la plaza 3 de abril, lo que sonará será reggaeton a cargo de J Bocca, artista emergente del género urbano.

Teatro en la calle

La compañía Teatro del Norte lleva «El lazarillo de Tormes» al escenario del paseo de Begoña, a las 18.00 horas.

Charla sobre hematología en el Antiguo Instituto

«Papel de los hábitos de vida saludables en las enfermedades hematológicas» es el título de la mesa redonda que se celebra hoy, a las 18.00 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizada por la Asociación multidisciplinar de investigación y clínica de hematología, endocrinología y nutrición. Se enmarca dentro de las «Jornadas del Deporte Solidario: Pacientes Hematológicos» organizadas desde el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Cabueñes.

Charla sobre la paz en la Casa del Chino

«Diálogos contra la guerra: el papel de la Universidad de Oviedo en el rearme del Estado español» es una charla coloquio organizada dentro del programa de la Folixa pola Paz. Será a las 18.00 hors en la Casa del Chino de Cimavilla, y en la mesa intervienen Eva Fernández, trabajadora de Uniovi y miembro del Comité de Empresa; Beatriz González, profesora de Uniovi e integrante de Ecoloxistes n’Aición d’Asturies y UniOvi x Palestina; Pablo Revuelta, profesor de Uniovi y miembro del Grupo IF; Lucía Aller, ingeniera industrial y coordinadora de proyectos de Ingeniería Sin Fronteras (ISF).

La traducción, en la librería Una habitación propia

La librería Una habitación propia (calle Celestino Junquera, 1) organiza hoy, a las 19.30 horas, una charla coloquio sobre «Amores y otras traiciones (entre quien escribe y quien traduce)», con Patricia Álvarez, de la Universidad de Málaga.

Ballet en el teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos tendrá lugar hoy la VIII Gala Internacional de Ballet de Gijón, organizada por Art Productions y dirección artística de Álvaro Rodríguez Piñera. Actúan Natalia de Froberville (Étoile del Ballet de la Ópera Nacional del Capitole de Toulouse), Linda Giubelli (Solista del Ballet del Teatro allaScala de Milán); Marco Agostino (primer bailarín del Ballet del Teatro alla Scala de Milán); Camille Bon (solista del Ballet de la Ópera Nacional de París); Rubens Simons (solista del Ballet de la Ópera Nacional de París); Martina Pasinotti (solista del Ballet del Teatro Massimo de Palermo); Alessandro Casà (solista del Ballet del Teatro Massimo de Palermo); Álvaro Rodríguez Piñera (solista Internacional, Ballet de la Ópera Nacional de Burdeos).

Avilés y comarca

Intercéltico en Avilés

El Festival Intercéltico de Avilés despliega su actividad en La Exposición, con aldea celta, mercado, restauración y actividades infantiles. La programación matinal incluye un desfile por el centro urbano a las 12.15 horas con presencia de Barrhead Pipe Band (Escocia), Jordan Academy (Irlanda), Bugale An Oriant (Bretaña) y Banda de Gaitas Xinzo de Lima (Galicia); a las 12.30 horas se desarrolla la gala de entrega de los premios Gauson, que este año recaen en el Ayuntamiento de Corvera, Xuaxo Amieva y Mari Luz Cristóbal Caunedo. De tarde, a las 18.00 horas se desarrollará en el palacio de Valdezarzana un taller de técnica de caxa a cargo de Xoan Losada, profesor de música de la Banda de Gaitas Xinzo de Lima; y las 19.00 horas hará un pasacalles la Jordan Academy, que actuará a las 20.00 horas en La Exposición. La jornada concluye con conciertos desde las 22.15 horas: «Cuévanu», Mari Luz Cristóibal Caunedo, «Foliada» y «Ceilidh».

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Fiestas de Santa Ana en Sabugo

Las fiestas del barrio de Sabugo arrancan con música en directo: el grupo «Nostalgia» actúa a las 20.30 horas en la plaza del Carbayo y el Dúo Brass toma el relevo a las 22.45 horas en la calle Carreño Miranda.

Música en Palacio Valdés

La calle Palacio Valdés acoge a las 20.30 horas una nueva cita del Veranín de ART Street, con la actuación de Manuel Miranda, músico urbano vinculado a la asociación y acostumbrado a cantar con el público.

Cine de la Bienal

La Casa de Cultura proyecta «Mocedá tres la cámara / Juventud tras la cámara», dentro de la programación de la Bienal Climática. La sesión se celebra de 18.00 a 20.00 horas.

Arte celta en Las Meanas

El Centro Social Las Meanas acoge las muestras «Autómatas del Arco Atlántico», de Daniel González, y «Maelic», cerámica de Luis Gago Argüello, dentro del Festival Intercéltico. Abren de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas.

Presentación de la novela «Pontecastello» en Valdecarzana

El palacio de Valdecarzana acoge a las 18.00 horas la presentación de «Pontecastello», de Rubén Mayoral. La actividad, incluida en la agenda semanal de la Oficina de Turismo de Avilés, será con entrada libre.

Rula de Avilés

La Nueva Rula de Avilés ofrece a las 16.45 horas una visita guiada gratuita para conocer el tránsito del pescado desde su llegada al puerto hasta la subasta. Es imprescindible reserva previa y presentarse diez minutos antes.

Cómic y ciencia en la sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, mantiene abierta la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España». Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el compromiso con la memoria en la Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge la exposición «Trece Rosas de Asturias. 15 años de compromiso con la memoria», dedicada a la labor de la asociación y a la memoria democrática. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Santiago en Sama

Sama de Langreo celebra sus fiestas de Santiago. Las actividades comienzan a las 12.00 horas con el torneo de videojuegos en La Montera. A las 12.30 habrá taller de Protección Civil en el parque Dorado, y gimkana infantil en la plaza de la Industria. Desde las 13.30 horas habrá música en la calle, con Tiny Ferreiro y Sivila riera, y «Atoparlante». Desde las 17.00 horas, el concurso de entibadores mineros y el concurso canino, en Los Llerones. Por la tarde, música en la calle en múltiples ubicaciones y a medianoche, la verbena con la orquesta «Ritmo Joven» y disco móvil.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

La sala de compresores del Pozo Santa Bárbara, en Turón, acoge la exposición «La revuelta y la nieve» de Dionisio González. La muestra estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas». Días y horario de atención al público: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Horario de julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.

Centro

Néxodos en Candamo

San Román de Candamo inaugura la quinta edición de Néxodos, encuentro de creación contemporánea y medio rural integrado en la Bienal Climática. Bajo el lema «Quedar ensin verde», las actividades se desarrollan de 19.00 a 21.00 horas.

XIII Nueche Celta de Candás

El parque Les Conserveres de Candás acogerá, a las 23.00 horas, la XIII Nueche Celta de Candás, con las actuaciones de «Ca Beleño», «Ailá» y «Skama la Rede».

Fiestas de Santiago en Llanera

Arlós celebrará a las 17.00 horas la fiesta del agua, con un gran tobogán acuático. A las 20.30 horas actuará el grupo «Compañeras», y a las 21.00 horas se celebrará la IV Gran Cachopada (hay que comprar vale). La jornada se cerrará con la primera gran verbena, a las 23.00 horas, en el prao de Arlós, con la actuación de «Charleston Big Band» y la orquesta «D’Cano».

Fiestas de Santiago en Siero

El campo de fútbol El Terreru de Carbayín Alto acogerá a las 17.00 horas el chupinazo y juegos infantiles, parte de las fiestas de Santiago de Carbayín. A las 19.30 horas se dará entrada a los festejos con el pregón, a cargo de José Ramón Oliva, seguido de un campeonato de tute y parchís a las 20.00 horas. Desde medianoche, DJ «Abel SM» pondrá música en el patio del colegio El Cotayu.

Fiestas Santiago en Teverga

San Martín de Teverga celebrará a las 23.30 horas el gran chupinazo, con la posterior verbena amenizada por la orquesta «Waykas» y Pamela y Agustín.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, «La aldea tradicional», el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Exposición «Fe», de Tania Blanco, en Grado

El palacio Miranda Valdecarzana de Grado acoge, del 3 al 31 de julio, en horario de 9.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, la exposición «Fe», un proyecto de la artista Tania Blanco que amplía su anterior trabajo «Fierro». La muestra reunirá una nueva serie de obras que investigan los residuos de hierro presentes en las zonas industriales de la ría de Avilés y el Musel de Gijón, entendidos por la artista como un elemento plástico que tiñe de rojo el paisaje y evidencia la huella del Antropoceno en el territorio.

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El centro polivalente de Lugones acogerá, del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas de lunes a viernes, una Muestra de Artes Plásticas que reunirá medio centenar de obras de tres artistas radicados en el municipio: Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez.

Oriente

Teatro en el Casino de Llanes

El Casino de Llanes acogerá a las 19.30 horas «Dibújame una palabra», de la compañía Luz de Gas Teatro, una obra de teatro infantil de 50 minutos. La historia sigue a Aisha, una niña que no sabe leer ni escribir y se comunica a través de dibujos, y a su amigo Nabid, que intenta enseñarla en secreto, en un viaje sobre la resiliencia y el derecho a la educación.

Comienza El Bollu en Arriondas

El parque municipal de La Llera acogerá a las 23.00 horas la Noche Joven, con las actuaciones de los DJ «Jomay», «Noah», «Laria», «Suárez» y «Basi», como previa a las fiestas del Bollu.

Fiestas de Santiago en Peñamellera Baja

Robriguero celebrará la víspera de sus fiestas de Santiago y Santa Ana con el tradicional concurso de birle a las 18.00 horas, seguido de una partida de bolos entre las peñas Robriguero y La Cortina. A las 20.00 horas se ofrecerá servicio de parrilla para todos los asistentes, con bingo social, disco móvil y otras sorpresas.

Mercáu Nos Alcuentros en Colunga

El parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga acogerá el XXII Mercáu Tradicional Nos Alcuentros, con su mercado de artesanía y productos asturianos en horario de 11.00 a 22.00 horas, y a las 19.30 horas el espectáculo de magia del mago Pelayo.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge desde hoy hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

Pilar Alperi expone «Miradas» en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge del 15 al 31 de julio la exposición de pintura «Miradas», de la artista autodidacta Pilar Alperi. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La exposición reúne una selección de obras de la pintora dentro de la programación cultural del verano riosellano.

Occidente

Gigantes y cabezudos en Castropol

Castropol celebra las fiestas en honor a Santiago Apóstol. Hoy, a las 12.00 horas, se celebra el gran desfile de gigantes y cabezudos por las calles del pueblo, con acompañamiento de la banda de gaitas «El Penedón». Mañana, a las 12.30 horas se celebrará una misa solemne cantada por el grupo Ecos de Castropol, seguida de procesión con la banda de gaitas. A continuación, sesión vermú en el campo La Paloma con el grupo «Greasse». De 18.30 a 21.30 habrá hinchables gratuitos y, a las 22.00, verbena con «Greasse» y la orquesta «Trébol».

Fiestas de Santiago en Novellana (Cudillero)

Novellana celebra a las 21.30 horas el reparto del bollo, dentro de las fiestas de Santiago Apóstol, con la posterior verbena, a las 23.00 horas, amenizada por las orquestas «Sensación» y «Saudade».

Fiestas en Navia

Villapedre (Navia) celebra la víspera de sus fiestas con el repique de campanas y voladores a las 12.00 horas, seguido de una fiesta infantil con hinchables y fiesta de espuma a las 16.00 horas. A las 21.00 horas tendrá lugar el reparto de bollos de chorizo y rapón, con la posterior verbena amenizada por las orquestas «Ideas» y «Paréntesis».

Mercadillo del Revoltijo en Navia

El mercadillo del Revoltijo de Navia, en los Jardinillos, abrirá al mediodía y cerrará a las 22.00 horas. De 19.00 a 21.00 horas habrá animación infantil con un taller de «tote bags» personalizados, y a las 20.00 horas actuará Fran Juesas.

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Museo de Arte Sacro de Tineo

Noticias relacionadas

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.