Asturias estudia sancionar a la concesionaria del Huerna por cobrar el peaje íntegro pese a la reducción de carriles y los constantes atascos por obras

La Dirección General de Consumo del Principado, integrada en la Consejería de Ordenación del Territorio, la única que dirige Izquierda Unida (IU) en el Gobierno asturiano, liderado por el PSOE, propondrá sanciones económicas a Aucalsa, la concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), por cobrar el peaje íntegro a pesar de las obras que afectan a la infraestructura.

Cruzar el Huerna cuesta actualmente 16,20 euros, el precio más alto de su historia, mientras la autopista lleva casi dos años en obras, una situación que dificulta la circulación de los usuarios y mantiene en jaque al sector del transporte.

Consumo abrió hace meses un expediente a Aucalsa por las deficiencias detectadas durante las obras. La conclusión del procedimiento es que la concesionaria, responsable del estado de la autopista, ha incurrido en varias deficiencias relacionadas con las restricciones de velocidad, la reducción de carriles, las congestiones de tráfico y la falta de información en tiempo real para las personas usuarias. Por este motivo, y una vez recabada toda la documentación, la Dirección General de Consumo propondrá sancionar directamente a la compañía.

Movilidad endurece el tono

De forma paralela a este procedimiento, el Gobierno del Principado (PSOE e IU) elevó ayer el tono contra el Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista Óscar Puente, por el estado de la autopista, que, según la Consejería de Movilidad, encabezada por el socialista Alejandro Calvo, atraviesa una situación de "incertidumbre inaceptable".

El Huerna mantiene abiertos actualmente dos grandes frentes: el argayo registrado en 2024 y las obras de modernización de la mayoría de sus túneles, que obligan a circular con un único carril por sentido en algunos tramos y con importantes limitaciones de velocidad.

Movilidad ha remitido una nueva comunicación al Ministerio en la que intensifica sus reclamaciones. Según trasladó el Ejecutivo autonómico en un comunicado, "las afectaciones a la circulación por trabajos de diferente naturaleza han provocado un deterioro progresivo y continuado del servicio que hace inviable mantener las condiciones de pago por el uso de la autopista". Por ello, reclama "la suspensión temporal o la bonificación total del peaje mientras no se recuperen las condiciones normales de prestación del servicio, un calendario completo de todas las actuaciones pendientes y una fecha cierta para la recuperación de la normalidad en la principal conexión viaria entre Asturias y la Meseta".

En su escrito, Movilidad admite que no dispone de información detallada sobre varias actuaciones clave. En relación con el argayo, asegura que "más de año y medio después, el Principado sigue sin contar con información completa y actualizada sobre los trabajos pendientes ni dispone de una fecha concreta para recuperar las condiciones ordinarias de circulación en la zona afectada". Según el calendario trasladado por la empresa concesionaria, las obras del argayo deberían concluir este verano. A ellas se suman los trabajos de modernización de los túneles, que inicialmente debían haber finalizado hace meses y cuya conclusión se prevé ahora para noviembre.

La Consejería reclama también un cronograma completo y actualizado y una fecha "cierta" para recuperar progresivamente la normalidad.

Movilidad insiste en que su objetivo último sigue siendo la supresión definitiva del peaje del Huerna, al considerar que la prórroga de la concesión es ilegal. Esa ampliación está siendo cuestionada por la Comisión Europea y podría acabar siendo analizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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La alternativa al peaje, también en obras

A las restricciones de tráfico en la autopista del Huerna (AP-66) se suman desde hace días las obras de rehabilitación del firme en la carretera nacional N-630, la única alternativa gratuita al peaje. Los trabajos, que ejecuta el Ministerio de Transportes entre los kilómetros 82,1 y 87,1, en el puerto de Pajares (Lena), obligan a realizar cortes de carril con paso alternativo regulado por señalización de lunes a jueves, entre las 8.00 y las 20.00 horas, y los viernes, de 8.00 a 13.00 horas. La actuación, dotada con 1,1 millones de euros, consiste en la renovación de la capa de rodadura y está previsto que se prolongue hasta principios de agosto.