Asturias prorroga las restricciones sanitarias para el ganado hasta finales de octubre

La prórroga hasta el 31 de octubre de las medidas cautelares frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) ha vuelto a enfrentar al sector ganadero asturiano con la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. La Unión Rural Asturiana (URA) ha expresado su “decepción e indignación” por la decisión del Principado y acusa al Ejecutivo autonómico de mantener las restricciones sin abrir un proceso de diálogo con las organizaciones agrarias ni revisar con ellas la situación epidemiológica.

La resolución de la Consejería prorroga desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre las medidas cautelares adoptadas frente a la enfermedad. Entre ellas se mantiene la suspensión de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que implique la concentración de ganado bovino en todo el territorio asturiano.

La Administración justifica la continuidad de las medidas por la necesidad de reducir el riesgo de entrada de la enfermedad en Asturias. La resolución señala que, aunque la situación epidemiológica en España había evolucionado favorablemente y a finales de abril se levantó la última zona de restricción vinculada a los focos de Huesca, en otros países de la Unión Europea, como Italia, se han seguido notificando focos, especialmente en Cerdeña. A ello se suma, según el Principado, el aumento de la actividad de los vectores durante la primavera y su presencia en la península.

La nueva resolución incorpora además medidas específicas para el transporte de ganado. Los vehículos autorizados para transportar especies sensibles que entren o salgan de Asturias, así como los que regresen vacíos, deberán realizar acciones de desinsectación, además de las tareas obligatorias de limpieza y desinfección. Los Servicios Veterinarios Oficiales, en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, podrán controlar las condiciones de limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos que circulen por la comunidad.

La Consejería advierte de que el plazo de vigencia de las medidas podrá modificarse en función de la evolución epidemiológica. El incumplimiento de la resolución podrá ser sancionado conforme a la legislación de sanidad animal.

URA reclama una revisión de las restricciones

La Unión Rural Asturiana considera, sin embargo, que la Administración está prolongando una situación que nació con carácter excepcional. La organización sostiene que desde hace meses no se ha convocado ninguna reunión específica con las organizaciones profesionales agrarias para analizar la evolución de la enfermedad ni se ha dado respuesta a su petición de revisar las medidas vigentes.

URA afirma que los ganaderos han cumplido las exigencias sanitarias, han colaborado con los servicios veterinarios y han asumido pérdidas económicas y dificultades organizativas derivadas de las restricciones. A su juicio, la prórroga afecta a la celebración de certámenes, concursos y exposiciones, limita la actividad comercial y mantiene una situación de incertidumbre para las explotaciones ganaderas.

La organización insiste en que no reclama eliminar las medidas de control, sino que pide una evaluación actualizada de la situación epidemiológica, una comparación con la evolución registrada en otras comunidades autónomas y un análisis de si todas las restricciones continúan siendo necesarias.

URA exige a la Consejería la convocatoria inmediata de una mesa de trabajo específica sobre la Dermatosis Nodular Contagiosa, en la que se expliquen los criterios epidemiológicos y técnicos que justifican la prórroga y se permita la participación de las organizaciones profesionales agrarias.

La situación deja abierto un nuevo frente en el campo asturiano: mientras la Administración mantiene el criterio de extremar la prevención ante el riesgo sanitario y la circulación de la enfermedad en otros territorios europeos, una parte del sector reclama que las medidas sean revisadas en función de la evolución epidemiológica y que las decisiones se adopten con mayor diálogo y transparencia.