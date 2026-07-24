Asturias se suma al proyecto pionero que revolucionará la prevención del cáncer de mama con inteligencia artificial

El Principado de Asturias da un paso decisivo hacia la medicina del futuro. La comunidad se incorpora de manera oficial al proyecto MamoRisk, la primera gran investigación de ámbito nacional diseñada para calcular el riesgo individual de padecer cáncer de mama. Esta iniciativa científica permitirá transformar el modelo de cribado tradicional, abriendo la puerta a una estrategia preventiva a la medida de cada mujer.

"Permitirá adaptar la intensidad del seguimiento del cáncer de mama y su prevención, a las necesidades que pueda tener cada mujer", afirma el subdirector de Salud Pública del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), José María Blanco, sobre los beneficios del modelo.

El estudio tiene como meta validar un modelo de pronóstico de máxima precisión, mediante la integración de factores clínicos, estilo de vida, historia familiar y patrones mamográficos, apoyándose además en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y análisis genético. La validación de esta herramienta representa el paso previo e indispensable para evaluar su incorporación progresiva a los programas públicos de detección precoz.

La implicación del Principado se articuló a través de la Subdirección de Salud Pública del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en alianza con el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama y los profesionales del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Central de Asturias. Para los responsables sanitarios asturianos, formar parte de esta red de investigación colaborativa consolida las capacidades del sistema público, permitiendo evolucionar hacia estrategias de vigilancia más eficaces y una atención de mayor calidad para la población.

El proyecto abarca la participación de 10.000 mujeres procedentes de catorce comunidades autónomas, seleccionadas a partir de los propios programas poblacionales de cribado. El proceso recopilará información epidemiológica, imágenes mamográficas y muestras genéticas obtenidas de forma sencilla a través de la saliva.

La base científica de MamoRisk reside en la evolución del algoritmo internacional Boadicea, un modelo perfeccionado tras décadas de investigación global. Al combinar la información biológica y clínica con la capacidad predictiva del análisis computacional, se obtiene una estimación objetiva y personalizada del riesgo.

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La investigación cuenta con una dotación presupuestaria de 1,2 millones de euros procedentes de la convocatoria de medicina personalizada del Instituto de Salud Carlos III, financiada por los fondos europeos NextGenerationEU. La dirección científica está liderada por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, junto al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.