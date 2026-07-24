Asturias es la única región donde bajó el salario medio en 2025

Asturias fue la única región en la que descendieron los costes laborales medios y los salarios en 2025. El descenso de costes fue del 0,2% y está vinculado al creciente peso del sector servicios en la región, con salarios más bajos que la industria. En el conjunto de España, la subida fue del 3,2%, según los resultados de la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste total neto por trabajador en Asturias en 2025 (que incluye sueldos, cotizaciones, prestaciones sociales, indemnizaciones y otros gastos) fue de 36.708 euros. Es la séptima comunidad con el coste más alto, por detrás de Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Islas Baleares y Aragón. Por contra, los costes más bajos se reparten entre Extremadura, Canarias y Murcia.

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Según la encuesta del INE, el salario bruto anual por trabajador en Asturias en 2025 fue de una media de 27.102 euros, lo que supone 125 euros menos que el año anterior y la única caída entre las comunidades autónomas. En España, el salario bruto anual alcanzó los 28.410 euros, lo que supone un aumento del 3,1% respecto al año anterior, y se situó en su nivel más elevado desde el inicio de la serie, en 2008. n . El INE ha explicado que ese salario anual bruto por trabajador representó el 73,3% del coste laboral total, mientras que la partida más importante de los costes no salariales fueron las cotizaciones.