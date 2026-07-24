"Cómodo, versátil y espacioso": así es el primer Nissan Juke Acenta del gran sorteo del verano de LA NUEVA ESPAÑA

Los lectores de LA NUEVA ESPAÑA tienen la oportunidad a partir de este domingo 26 de conseguir el primer Nissan Juke Acenta 5 puertas 1.0 DIG-T con el gran sorteo del verano del diario. El comercial de Nissan Asturias, David Méndez, explica las características y ventajas de este turismo. Es un coche "cómodo, versátil y espacioso", indica Méndez para definir las primeras impresiones que transmite desde el concesionario. "Bajo el capó se esconde un motor de gasolina de 115 caballos de potencia, gestionado por una caja de cambios manual de seis velocidades que le otorga una conducción ágil tanto en ciudad como en carretera", comenta como principales características. Pero si hay algo que destaca el experto de Nissan Asturias es su bajo coste de mantenimiento: "Es una opción fantástica si no quieres dejarte mucho dinero en gasolina. Tiene un consumo de tan solo 5,5 litros a los 100 kilómetros".

Nissan Juke / Lucía Rodríguez Alonso

Tecnología fluida e intuitiva

"El apartado tecnológico está pensado para integrarse de forma natural con la vida del conductor", señala Méndez. Y añade que "la experiencia digital no tiene carencias", ya que al subirse al coche, el teléfono móvil se vincula al instante a través de Android Auto o Apple CarPlay, proyectando todo el contenido en una pantalla completamente digital y táctil de 12 pulgadas, "en la práctica es como llevar una tablet integrada", apostilla.

"Si necesitas hacer una llamada o buscar una dirección, basta con pedirlo en voz alta sin necesidad de tocar el teléfono", indica el experto, ya que el sistema buscará la ruta y la mostrará en la pantalla principal al momento.

Máxima seguridad y asistentes al volante

En materia de equipamiento y asistencia a la conducción, el Nissan Juke Acenta "llega muy completo". Incorpora de serie seis airbags, control de crucero, asistente de luces de carretera, sensor de lluvia, Bluetooth, cargador inalámbrico para smartphone, función Start&Stop y una cámara de visión trasera complementada con sensores de aparcamiento. Además, el vehículo monitoriza de forma continua la carretera. Mientras se conduce, la pantalla muestra el límite de velocidad de la vía por la que se circula y, en caso de rebasarlo, emite una señal acústica de aviso.

En el apartado de seguridad activa destaca el sistema de emergencia SOS (ubicado en una botonera en el techo del vehículo, encima de la pantalla). Al presionarlo, conecta de forma directa con el 112. Un sistema que también actúa por iniciativa propia: en caso de sufrir un accidente grave donde se desplieguen los airbags, el propio vehículo activa la llamada de emergencia automáticamente para localizar y atender a los ocupantes.

Botón SOS / LNE

La cuenta atrás ha terminado para los lectores de LA NUEVA ESPAÑA. Este domingo, 26 de julio, el periódico da el pistoletazo de salida a una de las promociones más esperadas de la temporada con el reparto de la primera cartilla oficial para optar a un Nissan Juke Acenta de cinco puertas y motor 1.0 DIG-T.

Un procedimiento sencillo

Se trata del primer vehículo que se pone en juego en esta campaña estival, ofreciendo a los asturianos la oportunidad de estrenarlo, caracterizado por su amplio espacio interior, una moderna pantalla táctil de 12 pulgadas con conectividad total para el teléfono móvil y un consumo eficiente. Además, este importante aliciente sobre ruedas no sustituye al resto de premios del periódico, ya que el popular sorteo de los mil euros semanales continúa activo de forma paralela.

El procedimiento para entrar en la promoción de este coche es sumamente sencilla, y sigue de manera idéntica los mismos pasos a los que ya están acostumbrados los participantes de las sorteos habituales del diario. Los lectores deberán rellenar la cartilla correspondiente. Una vez completada con los datos personales y recortarla, bastará con entregar el cupón en tu kiosco de confianza. También puede hacerlo llegar a LA NUEVA ESPAÑA, bien por correo o depositándolo en la urna en la sede del periódico en Oviedo.

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A partir del lunes 27 comenzará la fase de recolección de los diez cupones participantes que se irán publicando diariamente en las páginas del periódico de lunes a viernes. La recopilación de estas entregas diarias se prolongará durante dos semanas consecutivas hasta llegar al viernes 7 de agosto, fecha señalada en el calendario en la que se celebrará finalmente el esperado sorteo que revelará el nombre del afortunado conductor que se llevará el Nissan Juke.