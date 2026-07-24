La consejera de Cultura defiende el uso del asturiano en una oposición de filólogos: "Nadie va a pedir el conocimiento de la lengua a quien se presente a una plaza del médico del Sespa"

La sorpresa generada por el hecho de que el Principado haya empleado, por vez primera en la historia, la lengua asturiana en un examen de una oposición para cubrir una plaza de filólogo, sin avisar previamente de ello a los opositores y sin que el asturiano tenga estatus de lengua cooficial, fue valorado ayer por la Consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, como una circunstancia que "está reconocida por la propia ley de uso del año 1998, que ya reconoce cómo se puede valorar como un mérito el conocimiento del asturiano en aquellas plazas que por sus propias características así lo requieran". "Nadie está diciendo que se vaya a pedir el conocimiento del asturiano a una persona que se presente a una plaza de médico o médica del Sespa", aseguró la Consejera de Cultura, reforzando así el criterio trasladado el día anterior desde el Gobierno autonómico acerca de este asunto.

Fuentes de Presidencia aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA que volverán a permitir que los exámenes de oposiciones al Principado se hagan en lengua asturiana o eonaviega “siempre que las características de las plazas lo requieran”. Asimismo, indicaron que el conocimiento de estas lenguas “se podrá valorar como requisito o como mérito si las funciones de la plaza lo requiriesen”, y siempre que “esté contemplado en las correspondientes bases y garantizando en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público”.

Gutiérrez aclaró que, en este caso concreto, se trataba de cubrir una plaza de filólogo adscrito al servicio de normalización lingüística de la Consejería. "Es muy importante subrayar esta cuestión, porque estamos hablando de una plaza en la que la persona que la obtenga va a tener que trabajar en el día a día con el conocimiento y uso de la lengua asturiana, por eso, por toda lógica, el propio temario de las bases de la convocatoria se centra en ello y en la realidad sociolingüística asturiana", aclaró la responsable del departamento autonómico.

Sobre la oposición en el área de normalización lingüística, Vanessa Gutiérrez explicitó que "es uno de los casos, pero se viene desarrollando así desde hace muchos años", aclaró Vanessa Gutiérrez. Y abundó: "También la convocatoria de plazas en otras administraciones como las entidades locales valoran el asturiano en el desarrollo de las pruebas y se hacen con total normalidad cuando se trata de las plazas de técnicos de normalización". La decisión, sin embargo, ha generado una considerable sorpresa no solo entre los candidatos a la plaza, sino también en algunos ámbitos de la Administración regional.

El polémico examen se llevó a cabo este pasado martes. Ese mismo día se publicó la plantilla provisional de respuestas correctas. Se trataba del primer ejercicio de un proceso selectivo para cubrir, según indica textualmente la convocatoria, “una plaza de la categoría de Titulado/a Superior (Filólogo/a), Grupo A, en turno de acceso libre, en régimen de personal laboral fijo” y mediante el sistema de concurso-oposición. No se especificaba más. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el 19 de agosto de 2025. En la lista provisional de admitidos figuraban 24 personas, con amplia mayoría femenina. En la definitiva, las mismas 24. En la práctica, no se presentaron todas.

Desde la celebración de la prueba, en círculos del Principado se repetía la pregunta de quién ha adoptado una decisión tan novedosa y potencialmente controvertida como usar el asturiano para un examen que da acceso a una plaza de empleado público. El proceso selectivo lo realiza el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, que a su vez depende de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, al frente de la cual está la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. No obstante, en un proceso selectivo “los miembros del tribunal son soberanos a la hora de poner el examen, pero quizá no tanto”, explicó a este periódico un buen conocedor de los entresijos de la organización de estas pruebas.

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Respecto a futuras convocatorias, el Gobierno autonómico ha expresado con claridad que lo que hasta ahora era excepcional (ha sucedido en dos ocasiones, con un intervalo de 37 años entre ambas) pasará a ser habitual. Y es que el Ejecutivo subraya que, “de acuerdo a la normativa vigente, podrá convocar procesos selectivos que se realicen en asturiano o eonaviego (siempre que las características de las plazas lo requieran), del mismo modo que se podrá valorar como requisito o como mérito si las funciones de la plaza lo requiriesen y esté contemplado en las correspondientes bases y garantizando en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público”.