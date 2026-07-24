La DGT recauda en Asturias el doble de dinero que hace un año por excesos de velocidad: más de 6 millones de euros y el radar más multón es nuevo

Más de 6 millones de euros. Ese es el importe que la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudó en Asturias en 2025 por multas por exceso de velocidad, el doble que el año anterior, según un informe publicado este viernes por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), una de las principales asociaciones de conductores de España. En concreto, el Principado pasó de 3.592.258 euros recaudados en 2024 a 6.021.229 en 2025, lo que supone un aumento del 67,61%. Según este estudio, el radar más multón de la región ya no es el de la A-66, a la altura de El Caleyo, en Ribera de Arriba, sino uno situado en una carretera nacional.

Se trata del radar de la N-634, en el punto kilométrico 377, en Nava, a la altura de Quintana. Las multas en este lugar se han disparado, pasando de 18 registradas en 2024 a nada menos que 19.062 el año pasado. Esto supone que el cinemómetro sanciona a una media de 52 conductores al día y de 2 cada hora. El radar fijo fue instalado en 2024, al ser un punto negro de accidentes. La velocidad en la vía está limitada a 70 kilómetros por hora y tiene línea continua para la prohibición de adelantamientos.

Otro radar cuyas sanciones se han desorbitado es el del kilómetro 29 de la A-66, en la ronda de Oviedo, al poco de salir del túnel de La Bolgachina en sentido Gijón/Avilés. El límite de velocidad en este punto es de 100 kilómetros por hora, pero la vía invita a correr y a los pocos metros ya está la limitación de 120.

El radar ubicado en la A-66, en la ronda de Oviedo / Google Maps

Este radar puso en 2025 un total de 15.916 multas frente a tan solo 15 el año anterior. Por delante de este se sitúa el radar de El Caleyo, con 15.925 sanciones. En este caso, no obstante, las denuncias bajaron con respecto a 2024, cuando se contabilizaron 19.794.

Tres radares asturianos, en el top 50

Los tres radares asturianos (el de Nava, el de Oviedo y el de Ribera de Arriba) están en el top 50 de España. La lista nacional la encabeza la A-7, en la Comunidad Valenciana, con 90.766 multas en el punto kilométrico 326. Según advierte AEA, "la velocidad cada vez sale más cara en España". "Durante el año pasado, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron la cifra récord de 246.802.934 euros, lo que representa un contundente incremento del 14% respecto al periodo anterior", explican.

“La maquinaria sancionadora es tan precisa que el dinero obtenido por velocidad ya supone el 41,5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país (sin contar con las impuestas en el País Vasco y Cataluña)”, subrayan.

En Asturias, los ingresos de la DGT por sanciones de Tráfico sumaron el año pasado 12.579.751 euros frente a los 9.684.132 de 2024. Es decir, subió un 29,9 por ciento. De ellas, la mitad fueron por excesos de velocidad.