La Facultad de Economía y Empresa despide a su generación de "oro": "No tengáis miedo al futuro"

"Gracias por confiar en la Universidad de Oviedo, que es la universidad pública asturiana". Fueron las palabras del rector, Ignacio Villaverde, al dirigirse a los 190 alumnos de Economía, Dirección y Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, así como los másteres en Administración y Dirección de Empresas, en Instrumentos del Análisis Económico, y en Sistemas de Información y Análisis Contable, que este viernes celebraron su acto de graduación en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

"Detrás de cada empresa hay personas, y ahí entráis en juego vosotros", aseguró Villaverde en referencia a un mundo cada vez más digitalizado en el que, pese a todo, el conocimiento humano sigue siendo la "clave". "Esta Facultad os ha preparado para afrontar todos esos retos de futuro", sentenció el Rector quien agradeció, además, el trabajo y la entrega de la decana, Carmen Benavides, que dejará el cargo en septiembre al haber agotado los ocho años permitidos. "Gracias por construir un centro referente en Economía", le agradeció el máximo responsable de la institución académica asturiana.

Visiblemente emocionada, Benavides quiso recordarle a los ya graduados, su primer día de universidad. "Cada generación que pasa por donde hoy estáis vosotros ha tenido un primer día, nunca olvidéis la ilusión con la que entrabais, la libertad que sentíais y los sueños que teníais", evocó la decana. "Vosotros os despedís de la universidad, yo también del decanato", se emocionó al tiempo que les quiso regalar a los alumnos un último consejo: "No tengáis miedo al futuro, llegó el momento de devolverle a la sociedad todo lo que ha hecho académicamente por vosotros".

Quizás el hito del que más orgullosa se siente Benavides sea de la acreditación AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), el sello distintivo de la excelencia en la educación empresarial. Por eso, este viernes, volvió a insistirles a los graduados. "Es un hito conseguido por y para vosotros, para que siempre podáis decir que tuvisteis una educación excelente", sonrió.

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo es de las pocas que cuenta con la AACSB. Solo algunas de las mejores escuelas de negocios españolas (casi todas privadas) tienen este sello. Sólo seis instituciones españolas y el 6% de las escuelas de negocios del mundo la han conseguido. "Allá donde vayáis siempre seréis nuestros mejores embajadores", concluyó Benavides.

El acto estuvo cargado por la emotividad de ser el último del actual equipo decal y también por ser la promoción número 50. El CEO de Power Probe, Chema García Riera pertenece a la promoción de 1998. Ayer, actuó como padrino de la promoción 2026. "Han pasado casi 30 años desde que dejé esta Universidad y todo ha cambiado enormemente", reconoció García.

Sin embargo, para el empresario hay dos cosas que son una constante en la vida: "La predisposición y la humanidad son la mejor forma de que tracéis un porvenir".

Los 190 recién graduados empezarán ahora una nueva etapa vital. Lo harán con nervios ante el futuro. Pero García, que estuvo sentado en los pupitres del campus del Cristo antes que ellos, no dudó en empujarlos y animarlos: "Salid ahí fuera a construir vuestro propio camino".

Tras la imposición de becas, intervinieron Sara Piñera Pais, en representación del grado en ADE; Mario Rodríguez Rodríguez, en representación del grado en Contabilidad y Finanzas; Sergio Fueyo Suárez, en representación del grado en Economía y Paula González Redondo, en representación del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Todo ellos coincidieron en la "gratitud" que sentían por la Universidad de Oviedo y recordaron los buenos momentos que habían vivido junto a sus compañeros en una Facultad, la de Economía y Empresa, que ya forma parte de sus vidas.

"Llevad con orgullo el nombre de la Universidad de Oviedo, ese será el mejor regalo para estos 50 años, y el mejor punto de partida para otros 50 más", concluyó Villaverde antes de que los Tunos Veteranos de la institución actuasen y el público pusiese el broche a la ceremonia entonando el himno universitario "Gaudeamus Igitur".