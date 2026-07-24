El gijonés investigado dice que la comisión de Plus Ultra fue del 20%

José Luis Caramés, el empresario gijonés investigado en la trama de fraude de hidrocarburos conocida como caso Gaslow, ha remitido un nuevo escrito al juez Santiago Pedraz en el que reitera que dispone de información sobre distintas causas judiciales relacionadas con el PSOE y añade que también tiene datos relevantes sobre el rescate de Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está investigado por una presunta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea. Según el empresario Julio Martínez, amigo del exlíder socialista, Zapatero habría cobrado una comisión del 1% por su mediación en la operación, extremo que el expresidente niega.

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Caramés entra ahora de lleno en esa causa judicial. Según la información publicada por "El Confidencial", el asturiano sostiene que la presunta comisión total ascendía al 20% y que el 1% atribuido a Zapatero, supuestamente canalizado a través de la empresa Análisis Relevante, formaría parte de una comisión de mayor cuantía. El empresario asturiano asegura que conoció ese extremo durante una comida con directivos de Huawei y quiere que este nuevo escrito se incorpore a la investigación que instruye el juez José Luis Calama.