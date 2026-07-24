El Gobierno regional anuncia que dominar el asturiano podrá ser requisito en oposiciones "si las funciones de la plaza lo requiriesen"

El Gobierno de Asturias anunció ayer que volverá a permitir que los exámenes de oposiciones al Principado se hagan en lengua asturiana o eonaviega “siempre que las características de las plazas lo requieran”. Asimismo, indicó que el conocimiento de estas lenguas “se podrá valorar como requisito o como mérito si las funciones de la plaza lo requiriesen”, y siempre que “esté contemplado en las correspondientes bases y garantizando en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público”.

Esta es la respuesta ofrecida a LA NUEVA ESPAÑA por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, tras la publicación ayer por parte de este periódico, de que el Principado usó el asturiano, sin aviso previo, en un examen de oposición celebrado este pasado martes para cubrir una plaza de filólogo. Se trata de una plaza en régimen de personal laboral fijo y mediante el sistema de concurso-oposición.

En algunos ámbitos de la Administración, esta actuación es considerada como anulable por parte de los tribunales en el caso de que alguien interponga un recurso por el empleo de una lengua no oficial, como es el asturiano.

En las bases de la convocatoria no figura que el primer examen pudiera realizarse en asturiano, opción que sí se contempla para el segundo ejercicio (previsto para el 13 de octubre). Esta segunda prueba consistirá en “la resolución por escrito de uno o varios supuestos prácticos” y “podrá ser leída públicamente por los aspirantes ante el tribunal”, cuyos integrantes podrán “formular preguntas en castellano o en asturiano”, según lo publicado el 19 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Un precedente, en 1989

De la Consejería de Presidencia depende el organismo del Principado responsable de la selección de personal, el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. En su respuesta a las preguntas de este periódico, el departamento que dirige la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, aclaró que no ha sido este el primer examen de una oposición realizado en asturiano, sino que “hay un precedente en 1989, también para plazas de filólogo para el Servicio de Normalización Llingüística del Principado”.

Este dato, que la plaza de filólogo que se quiere cubrir está “adscrita al Servicio de Normalización Llingüística del Principado”, es alegado por la Consejería de Presidencia para justificar el empleo del asturiano. Sin embargo, en la convocatoria no figura esta puntualización, que suele formar parte de proceso de provisión y no del de selección.

En su explicación de lo sucedido en el examen del pasado martes, la Consejería de Presidencia aduce que, “como ocurre en cualquier oposición, corresponde al tribunal calificador, que actúa con plena autonomía e independencia en el marco de las bases de la convocatoria, determinar el contenido y el desarrollo de las pruebas”. En este caso, se confirma lo que algunos observadores del proceso barruntaban como explicación de una medida sorprendente: que las decisiones adoptadas por el tribunal con “plena autonomía e independencia” cuentan con la plena aquiesciencia de la Consejería.

Puede recurrir "quien lo estime oportuno"

En todo caso, ante las reticencias legales que puedan surgir, el Gobierno regional recuerda que el acceso a la función pública “se rige por normativa y procesos garantistas”, motivo por el cual cabe recurso “por quien lo estime oportuno para corregir cualquier posible defecto formal o material que haya podido cometerse, del mismo modo que las personas que lo consideren tienen pleno derecho a recurrir, opción que existe en todo proceso selectivo”.

Respecto a futuras convocatorias, el Gobierno autonómico expone con claridad que lo que hasta ahora era excepcional (ha sucedido en dos ocasiones, con un intervalo de 37 años entre ambas) pasará a ser habitual. Y es que el Ejecutivo subraya que, “de acuerdo a la normativa vigente, podrá convocar procesos selectivos que se realicen en asturiano o eonaviego (siempre que las características de las plazas lo requieran), del mismo modo que se podrá valorar como requisito o como mérito si las funciones de la plaza lo requiriesen y esté contemplado en las correspondientes bases y garantizando en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público”.

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Repreguntado sobre qué “normativa vigente” está esgrimiendo, la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo concretó que se trata del marco jurídico normativo que conforman el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 61 entre otros), la Ley de uso y promoción del bable/asturiano y la Ley de Empleo Público.