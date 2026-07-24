Herido grave un hombre en Quirós tras un choque entre un todoterreno y una motocicleta

Un hombre ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este viernes en el concejo de Quirós, tras una colisión entre un vehículo todoterreno y una motocicleta en la carretera AS-230, a la altura del punto kilométrico 4.

Según la información facilitada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado fue evacuado inicialmente por el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero multifunción del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) hasta las instalaciones de La Morgal. Desde allí, una UVI móvil procedió a su traslado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ingresó con pronóstico grave.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 17:21 horas. En la llamada se alertaba de una colisión entre un motorista y un todoterreno. Hasta la llegada de los medios aéreos, el herido fue atendido en el lugar por el equipo de Atención Primaria de Quirós. Posteriormente, a las 18:11 horas, el SAMU solicitó la intervención del helicóptero para su evacuación urgente. El traslado aéreo culminó a las 19:22 horas con la llegada del paciente a La Morgal.

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La sala del 112 también movilizó a la Guardia Civil y al servicio de mantenimiento de la vía, además de activar la ambulancia de soporte vital básico de Grado.