José Luis Álvarez Almeida, el líder de los hosteleros en España: "El único país de Europa que prohíbe fumar en las terrazas es Suecia y tiene menos que Langreo"

"El único país de Europa que prohíbe fumar en las terrazas es Suecia y tiene menos terrazas que Langreo". Son las palabras de protesta de José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal Hostelería de España, tras la aprobación esta semana del proyecto de ley que restringe el consumo de tabaco en exteriores, entre ellos las terrazas de bares y restaurantes. El líder de los hosteleros tilda la norma de "demagógica" y "falta de sentido común", y lamenta que el Gobierno no haya abierto el diálogo con el sector.

"Estamos poniendo en cuestión nuestro modelo turístico. La terraza forma parte de nuestra identidad. No tiene sentido que un turista pueda fumar en una terraza en Francia o en Italia y aquí no", denuncia. Almedida no se atreve a pronosticar cierres de restaurantes, pero sí habla de un daño importante. "Entre 2010 y 2020 cerraron en España 21.000 negocios de hostelería. No digo que fuera por la ley del tabaco. Lo que sí digo es que, desde 2010, el número de terrazas prácticamente se ha duplicado. Si ahora les ponemos una cortapisa más, estamos atacando una de las líneas de flotación del sector", dice.

Para Almeida, lo que hace la norma no es prohibir fumar, sino simplemente "cambiar el lugar donde se fuma". En consecuencia, el impacto sanitario de la medida será cero. "La terraza es un espacio público por cuya ocupación los hosteleros pagamos una tasa al ayuntamiento para desarrollar nuestra actividad. Ahí se nos va a prohibir fumar, pero en la acera, donde nadie paga por ocupar el espacio, sí se podrá", reflexiona el empresario, que dice más. "Cuando alguien camina por la calle, ¿quién le va a prohibir fumar si pasa junto a un niño, una persona enferma o alguien al que le moleste el humo? La medida puede resultar contraproducente. En invierno, en el norte, cuando esté lloviendo, ¿dónde va a fumar la gente? Se va a resguardar en los portales. ¿Van a poner los ayuntamientos ceniceros en los portales? ¿En la calle? ¿Los vamos a tener que poner los hosteleros? La gente acabará fumando en los portales y, al final, la culpa será del hostelero".

¿Cuál es su propuesta? El presidente de Hostelería de España contesta: "Si el objetivo es la salud pública, quizá habría que incentivar a los establecimientos que quieran ofrecer terrazas libres de humo. El Ministro de Industria hará una inversión de mil millones de euros en reducir las emisiones de CO2; a lo mejor se podría bonificar o incluso hacer gratuitas las terrazas de quienes opten por un modelo libre de humos, en las que se coloquen carteles disuasorios... Lo que no tiene sentido es prohibir por prohibir".