Lara Martorell encontró el norte en Asturias: la actriz mallorquina narra su "reconquista" vital como mujer transgénero en un emocionante documental

Lara Martorell (Palma de Mallorca, 1987) se dio a conocer entre el gran público por su papel de la inspectora Ángela Betanzos en la serie "Servir y proteger", emitida por La 1 de Televisión Española entre 2017 y 2023 . La actriz trans fue la primera intérprete en dar vida de forma estable a un personaje transexual en una serie de ficción española, un hito en la representación del colectivo LGTBIQ+ en la pequeña pantalla.

Preparados para una incursión en Cueva Huerta. / The Other Side Films

Tras aquel trabajo Lara Martorrel dio el salto a "Veneno", la aclamada serie creada por los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, para Atresplayer, en la que interpretó a Fanny, la antagonista de Cristina Ortiz, "La Veneno". Posteriormente participó en la producción balear "Sicília Sense Morts", de IB3 Televisió, y en la popular comedia "Machos Alfa", de Netflix.

Después de una estancia en Estados Unidos, Martorell regresó a España, dispuesta a reencontrarse y decidió fijar su residencia en Asturias, una decisión que supuso un punto de inflexión en su vida personal y profesional. Ese proceso de transformación constituye el eje principal de "Cinco días con Lara", un documental que recorre algunos de los paisajes más singulares del Principado mientras reconstruye la historia de la actriz.

La película, de 115 minutos de duración y dirigida por el cineasta asturiano Kiko Prada, se adentra en la geografía emocional de su protagonista a medida que avanza por los escenarios naturales ligados a su "renacimiento" personal.

Un primer plano de la actriz. / The Other Side Films

A lo largo del metraje, Martorell hace balance de los desafíos, las decisiones y los hitos vitales que han trazado su trayectoria, personal y profesional, en forma de confidencias de una mujer que tuvo que conquistarse a sí misma antes de hallar su sitio en el mundo, concretamente en Asturias.

Producida por "The Other Side Films", con la producción asociada de "Autocinema Ink", la cinta propone un recorrido íntimo por la biografía de la actriz. Durante cinco jornadas, el director y su protagonista visitan enclaves como el Torreón de Peñerudes, Vidosa, Covadonga, Cangas de Onís, Cueva Huerta y Bulnes. En ese viaje conversan sobre la infancia de Martorell, su transición de género, las dificultades a las que ha tenido que hacer frente y el camino que finalmente la ha conducido hacia su vocación de actriz y cineasta.

Prada y Martorell caminan juntos entre montañas y ruinas y se adentran en el corazón del territorio mientras mantienen conversaciones que articulan el relato cinematográfico. Ambos han trabajado codo con codo tanto en la dirección como en la escritura del guion, dando forma a un proyecto profundamente personal que combina cierto tono de "road movie" con el documental autobiográfico.

El cartel de «Cinco días con Lara». / .

"Cinco días con Lara" se presentó en Madrid, con pases para miembros de la Academia de Cine, y continúa ahora con un estreno escalonado. Este sábado, 25 de julio, volverá a proyectarse a las 19.00 horas en el Palacio de la Prensa de la capital.

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La productora prevé además organizar próximamente un estreno en Asturias, el territorio que sirve de escenario al renacer de su protagonista.