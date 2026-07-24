A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
Los peor se espera para el interior de la región y el aviso amarillo se repite el sábado
A partir de las dos de la tarde de este viernes, adiós a la playa y a la piscina. Llega a Asturias una gran tormenta, que podría ser localmente fuerte y con bolas de granizo en el interior. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en casi toda la región. En concreto, en el Suroccidente, el centro y los valles mineros y la Cordillera y los Picos de Europa. Es decir, solo queda fuera de este aviso la franja costera, aunque los chubascos también podrán llegar al litoral.
El chaparrón de esta tarde será el principio de un cambio radical en el tiempo en Asturias, aunque pasajero. El motivo: la entrada de aire marítimo procedente del noroeste, que dejará "un ambiente muy fresco" en la mitad norte. De hecho, las máximas este sábado caerán hasta los 23 grados en contraste con los 30 que se alcanzaron días atrás.
Según el pronóstico de la AEMET, para este viernes se esperan "cielos nubosos o cubiertos de nubes bajas por la mañana, con brumas y nieblas asociadas que, al final del día, se repetirán en la Cordillera, con crecimiento de nubosidad de evolución en horas centrales y chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en descenso".
Mañana, sábado, volverá la alerta amarilla por chubascos y tormentas de 10.00 a 18.00 horas. El aviso afecta al litoral oriental y al Suroccidente. La Agencia Estatal de Meteorología prevé "cielos nubosos, bancos de niebla en zonas altas de la Cordillera, lluvias débiles o moderadas y chubascos dispersos que podrán ir acompañados de tormentas, más intensos en el entorno de Picos de Europa, y que remitirán por la tarde". Las temperaturas seguirán descendiendo, no superando las máximas los 23-24 grados.
El domingo el tiempo se recompone en Asturias y ya no hay avisos especiales activados. Se esperan "intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en zonas altas de la Cordillera de madrugada y no se descarta alguna lluvia débil en el litoral oriental y en el entorno de Picos de Europa durante la madrugada". Los termómetros se recuperarán, llegando las máximas a los 27 grados.
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