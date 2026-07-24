El refugio de Leire Martínez en Asturias: "Hay lugares maravillosos para comer"
La exvocalista de La Oreja de Van Gogh tiene grandes amistades en el Principado
La relación entre los vascos y los asturianos siempre ha sido muy estrecha. Y si no, que se lo digan a la cantante Leire Martínez, quien tiene su refugio en Asturias: "Hay lugares maravillosos para comer".
Así lo contó la exvocalista de La Oreja de Van Gogh a LA NUEVA ESPAÑA durante una entrevista con motivo de un concierto que ofreció el grupo en Mieres en el año 2010, asegurando que siempre visitaba Las Cuencas cuando tenía oportunidad. "Guardo grandes amistades en Oviedo y La Felguera", explicó.
Y no solo eso, también destacó que en Langreo "hay lugares maravillosos para comer", destacando a la extinta Casa Mirito "un bar viejísimo, donde se come muy bien y siempre me han tratado de forma excelente".
Hace tan solo unos días, Leire Martínez visitó Asturias para ofrecer un concierto en los Exconxuraos que además fue todo un éxito de público. Así que quizás la cantante aprovechó esos días para ver a sus amigos asturianos y pasearse por Langreo.
El nombre de Leire Martínez se popularizó en 2008 al ser presentada como la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más emblemáticas del pop en español, con la que permaneció durante 16 años.
Criada en Rentería, Leire es la mayor de tres hermanos. Desde pequeña mostró interés por las artes, estudiando danza, solfeo y violín. Tras completar su formación escolar, cursó Magisterio en Educación Especial en la Universidad del País Vasco. Su salto a la escena pública llegó en 2007, cuando participó como concursante en el programa Factor X, donde su voz y presencia escénica llamaron la atención de la industria musical.
En julio de 2008 se unió oficialmente a La Oreja de Van Gogh, iniciando una fructífera etapa como vocalista del grupo. Con ella al frente, la banda publicó cuatro discos de estudio: A las cinco en el Astoria (2008), Cometas por el cielo (2011), El planeta imaginario (2016) y Un susurro en la tormenta (2020), además de trabajos en directo como Primera fila (2013) y recopilatorios como Nuestra casa a la izquierda del tiempo (2009). Durante esta etapa, Leire aportó una nueva identidad vocal a los grandes éxitos del grupo y dejó su huella en temas como “El último vals”, “Jueves”, “La niña que llora en tus fiestas” o “Estoy contigo”.
Separación
En octubre de 2024, la banda anunció su separación de la cantante, marcando el fin de una etapa y el inicio de su carrera en solitario. A finales de ese mismo año, Leire firmó con Must! Producciones y Sony Music para preparar su primer trabajo como solista.
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