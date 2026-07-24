Un turista se queja de la "poca amabilidad" de los camareros en Asturias y se vuelve tan viral que se ve obligado a rectificar (y la lía más)

"¿Alguien puede hablar de la poca amabilidad y el poco tacto que tienen los camareros en el norte?". Esta pregunta formulada a la salida de un bar de Gijón se ha convertido en el vídeo viral del verano en TikTok. Un joven lanzó esta cuestión a la red social y, más que respuestas, recibió una lluvia de críticas por "generalizar" y meter en el mimso saco a todos los camareros por una cuestión puntual.

La polémico comenzó cuando él y su pareja llegaron a un bar y preguntaron al camarero si podían pedir en terraza o entrar dentro para hacerlo. Según su testiomio, el camarero contestó "de malas maneras" y les pidió que esperasen a que terminase de limpiar la mesa. Cuando lo hizo, preguntó qué querían y, como no sabían y no les dieron la carta, se fueron al bar de enfrente que, según cuenta en su vídeo, "tampoco nos dieron carta ni QR ni nada". A su juicio, debería "haber más comunicación" y contarles qué tienen para que ellos puedan pedir. Su conclusción para cerrar el vídeo: "yo creo que la gente aquí es así".

Su relato de lo sucecido en Gijón no pasó desapercibido en Tiktok y le respondieron tantas personas que unas horas se hizo viral. Hay quien lo invitó a no volver y hay quien trató de explicarle por qué no les dieron carta. "Aquí no existe carta de bebidas, pides lo que quieres beber y pista. Luego si quieres comer, pides carta", le dijeron.

"Ya tenemos al foriato del momento"

Helena Fernández, conocida en sus redes sociales cmo "Mami de tres" es uno de los perfiles con más repercusión en Tiktok y su vena asturiana salió para responder este vídeo. Ella, aunque vive en Barcelona, es hija de padre asturiano y veranea en Cudillero desde que es una niña.

"Ya tenemos al foriato del momento. Que te toque un camarero que ye estupido no quiere decir que todos lo sean. No generalices y no digas que a todos los camareros en el norte les falta amabilidad porque eso es una mentira", ha comentado en perfil, donde suma más de 200.000 seguidores.

Rectificación

Ante la avalancha de comentarios, el joven se vio obligado a reconocer que no se había explciado "del todo bien" y que no quería generalizar. A lo que se refería, según explica, es "al estilo de la comunicación" en Asturias, "más fuerte". Dice que solo era "un comentario". "Gente, tranquilos, sean felices", remató. Su rectificación no gustó demasiado porque, tal como le escibieron, lejos de arreglarlo, lo empeoraba.

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La siguiente parada en su camino ha sido Cantabria. Parece que le ha causado mejor sensación. "Poco se habla de lo guapa que es la gente en Cantabria", ha comentado. Seguro que, esta vez, lo de generalizar, pero en positivo, le trae menos problemas.