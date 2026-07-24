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La Unión de Consumidores apoya las restricciones de la futura ley del tabaco y tilda de "victimistas" a los hosteleros

"Por encima de cualquier razón económica está la salud de los ciudadanos", argumenta Dacio Alonso, el presidente de la UCE en Asturias

Dacio Alonso.

Dacio Alonso. / Ricardo Solís

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Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

Continúa el debate en torno al proyecto de ley del tabaco aprobado esta semana en Consejo de Ministros, que contempla la ampliación de los espacios libre de humo a las terrazas de bares y restaurantes, playas y piscinas públicas y eventos al aire libre como festivales y conciertos. El presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, Dacio Alonso, confirmó este viernes el respaldo total de la organización a la nueva normativa.

En una rueda de prensa en Oviedo, sobre las reclamaciones por el fraude del denominado «cártel de los coches» y la posición de la UCE sobre la futura prohibición de fumar en playas y terrazas, Dacio Alonso criticó el «victimismo» de los hosteleros, refiriéndose concretamente a la patronal asturiana, Otea (Hostelería y Turismo de Asturias), y aseguró que desde su organización exigirán, una vez que la ley entre en vigor superado el trámite parlamentario y su publicación, que se ejecuten las sanciones previstas por su incumplimiento.

El presidente de la UCE acusó a los hosteleros de «querer imponer siempre las razones económicas, por encima de cualquier razón». «Pues por encima de cualquier razón», argumentó, «están las razones de salud públicas y del beneficio que representa para la salud de los ciudadanos». «El discurso económico», subrayó, «no tiene aquí ningún sentido».

Además, auguró que las terrazas hosteleras se verán beneficiadas por la aplicación de la nueva normativa, porque «mucha gente que no se sentaba porque había gente fumando ahora se sentará».

Dacio Alonso aseguró que, según los datos de su organización, «tres de cada cuatro asturianos apoyan el proyecto de ley del tabaco» propuesta por el Gobierno de España.

El presidente de la UCE en Asturias hizo referencia a la legislación actual, muy contestada en su momento y que, dijo, con la prohibición del tabaco en el interior de centros de trabajos, negocios hosteleros y otros establecimientos abiertos al público ha demostrado su eficacia para proteger la salud de los ciudadanos.

Asociación contra el Cáncer

La Asociación Española contra el Cáncer celebró la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la nueva ley antitabaco y pidió el máximo consenso político para agilizar su tramitación parlamentaria.

La asociación considera que la futura ley puede marcar «un antes y un después» en la prevención del cáncer y de otras enfermedades asociadas al consumo de tabaco y la nicotina y aspira a alcanzar la primera generación libre de tabaco en España para el año 2030. Reclama, además, reforzar la ley con medidas como el aumento de la fiscalidad sobre los productos del tabaco y sus derivados y el empaquetado genérico. También ha pedido al Gobierno que incluya la prohibición de vapeadores de un solo uso.

Noticias relacionadas

La Asociación Española contra el Cáncer considera que la futura ley brinda «una oportunidad histórica» para situar a España entre los países más avanzados en la protección de la salud frente a la adicción al tabaco y la nicotina.

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