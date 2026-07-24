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La Universidad de Oviedo consolida su proyección internacional con la segunda edición del "Campus Temple in Spain"

Un grupo de estudiantes y docentes de Filadelfia participa este mes de julio en un programa de inmersión lingüística, cultural y científica

Visita Campus Temple a la Universidad de Oviedo

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Lucía Rodríguez Alonso

Oviedo

La Universidad de Oviedo vuelve a convertirse este mes de julio en el epicentro de la educación internacional con la celebración de la segunda edición del Campus Temple in Spain. Por segundo año consecutivo, la institución asturiana ha sido elegida por la universidad norteamericana de Filadelfia como sede para desarrollar esta actividad intensiva, la cual se celebra en paralelo al resto de cursos que la institución ovetense organiza de forma continuada desde el año 2003.

El programa está diseñado para alumnos de cualquier nivel de español, y combina el aprendizaje académico con una experiencia inmersiva completa adaptada a sus objetivos. Durante su estancia en Asturias, los diecinueve estudiantes y tres profesores estadounidenses, no solo profundizan en el estudio de la lengua castellana, sino que también cursan asignaturas centradas en la salud pública, la innovación, la creatividad, la comunicación y los medios. Estas materias son impartidas por docentes de la propia Universidad de Temple que se han desplazado a la región para guiar al alumnado.

Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio suscrito entre ambas instituciones. Un acuerdo que fomenta el intercambio académico en asignaturas de los planes de estudio oficiales, y el refuerzo de las competencias en idiomas a través de la Casa de las Lenguas. Para enriquecer la formación teórica, la Delegación del Rector para el Real Colegio Complutense en Harvard y para América del Norte ha diseñado una completa agenda de actividades orientada a mostrar la realidad social, cultural y económica del Principado.

En concreto, el grupo ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano el MediaLab situado en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, la sede de la Radio y Televisión del Principado de Asturias y el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, incluyendo el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación.

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Estas visitas han permitido a los participantes analizar el trabajo conjunto entre la universidad y el tejido empresarial, así como el funcionamiento de los medios de comunicación públicos y las dinámicas de innovación tecnológica en la región.

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