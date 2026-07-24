¿Cuánto paga de media al día un turista en Asturias? Veranear en la región es más caro que el año pasado, pero mucho más económico que otras comunidades

Los turistas que visitaron Asturias en junio pagaron un 8,82% más que en 2025. Así se desprende de los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran cómo el Principado es la segunda región que más incrementó los precios, solo por detrás de Cantabria (11,39%).

Un viajero paga de media 79,70 euros diarios en alojamiento, un precio bastante más asequible que la media nacional, que se sitúa en 137,11 euros diarios. De hecho, y pese al incremento de los precios, Asturias está entre las regiones más baratas del país, solo por detrás de Extremadura (71,73 euros), Castilla y León (74,18 euros), Castilla-La Mancha (75,86 euros) y Aragón (78,71euros).

En contraposición están las Islas Baleares (173,39 euros), Comunidad de Madrid (161,14 euros) y el País Vasco donde se gasta de media diaria 143,63 euros.

En cuanto a la facturación media en el sector hotelero, junio fue ligeramente superior al mismo mes del año pasado: se embolsaron 130,74 euros frente a los 123,44 euros del ejercicio anterior. Hicieron turismo por el Principado 206.637 personas, una cifra que sigue aumentando año tras año. En 2025 fueron 205.355 viajeros y en 2024 la cifra ascendió a 201.070.

La estancia media en Asturias es de 1,88 días, en contraste con la media nacional, que sube a 3,17 días.

Tasa turística

Este incremento en el precio de los alojamientos se produce, además, en el último verano sin el recargo de la tasa turística que entrará en vigor en el Principado la primavera de 2027. Asturias se convertirá en la quinta comunidad de España en aplicar el recargo al turismo tras Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, que también la tiene en tramitación.

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Como mínimo, los visitantes tendrán que pagar 50 céntimos por noche si se alojan en un camping y hasta 3 euros en los hoteles de mayor categoría, los de 5 estrellas. El máximo a pagar serán cinco noches y el impuesto se pagará en Semana Santa y en la temporada de verano (entre junio y septiembre).