Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 25 de julio de 2026

Oviedo

Folclore en la calle por la plaza del Conceyín y el Casco Antiguo

De 11.30 a 14.30 horas, la banda de gaitas Centro Asturiano actúa en la plaza del Conceyín durante el mercado de La Corredoria. Tanto a esa misma hora, la agrupación folclórica Xuno de San Claudio amenizará el Casco Antiguo. También de 17.00 a 20.00, por las mismas zonas, se pasa el grupo de baile Centro Asturiano.

V Encuentro coral «Oviedo Origen en el Camino» en la Catedral

De 20.00 a 21.00 tiene lugar en la catedral la última actuación del V Encuentro Coral Oviedo: origen en el camino. Esta actuación es llevada a cabo por el Orfeón Principado ICOMAST, dirigida por Patricia Miriam Martínez Iglesias.

Fiestas de Santa Gemma en el prao frente a FUNDOMA

En el prao frente al orfanato minero FUNDOMA, continúan las fiestas de Santa Gemma. La programación comienza de 14.00 a 15.30, con la paellada. A las 16.30 está establecido el XX memorial «Laudelino Añón Suárez» de la canción asturiana y la presentación de los «Paisanos del año». A las 18.00 tiene lugar el XIII Maratón de tute memorial “José López Granda”. Para las 20.00 se juega el partido jóvenes contra menos jóvenes, y le día se cierra a las 21.30 horas con la actuación musical a cargo de «Eleven» y DJ.

Fiestas de San Melchor en la calle homónima

Comienzan en las fiestas de San Melchor en la calle con el mismo nombre. Para el primer día está programado el paseo de San Melchor, que recorrerá desde la calle Isidro Chamorro Pérez hasta la calle San Melchor. Una vez allí, se repartirá el avituallamiento mientras tiene lugar la sesión vermut por parte de la hostelería del barrio. A las 20.00 actúa la orquestina «Xarangana», organizada también por la hostelería del barrio.

Roca Pintada en Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes (C. de Almacenes Industriales, 40) acoge a las 22.00 horas un concierto de Roca Pintada, un trío avilesino de post-punk macarra y melancolía en ritmos bailables.

Gijón

Concierto de Dani Martín en Gijón

El cantante Dani Martín llega hoy a Gijón, al parque de los Hermanos Castro (escenario GijónLife), haciendo parada en su gira «25 p*t*os años». El concierto comienza a las 22.00 horas. La gira que trae a Dani Martín a Asturias sirve de celebración de los 25 años de carrera en la industria musical que acumula el cantante, quien tras un periodo de retiro temporal de los escenario anunciado a finales de 2022, confirmó su regreso en 2024 a través de un vídeo en sus redes sociales. Según los promotores de la gira, ésta «es una celebración de su carrera, cantando todos sus éxitos y haciendo un completo repaso por los temas más icónicos de estos 25 años».

Festival aéreo

El festival áereo de Gijón entra en sus días de mayor actividad. Hoy la cita más esperada es el Sunset Air Show, un espectáculo al atardecer, que irá de las 20.30 horas a las 22.17 horas. Participan, por este orden, SH-60 Armada;_NH90 Ejército del Aire; Camilo Benito; Fuerza Aérea Griega T-6A Texan; la Patrulla PAPEA y Aerosparx. Además, habrá entrenamientos en dos bloques de vuelos con una parada intermedia, de 10.00 a 11.45 horas, y de 12.00 a 15.15 horas. Además, desde las 11 horas hay firma de pósters de la Patrulla Papea, Aspaa, y Camilo Benito, en el Palacio de Revillagigedo. Y puede verse la exposición Grandes Vuelos de la Aviación Española 1926-1935» en la Colegiata San Juan Bautista, de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas, con entrada gratuita.

Visita teatralizada a Veranes

«La mirada de Voconia» es el título de la Visita teatralizada en Veranes que hoy se ofrece a las 12.00 horas.

Teatro en el Jovellanos

Hoy hay cita en el Jovellanos con la obra «Mihura, el último comediógrafo de Adrián Perea», a las 20.30 horas. Una producción de Nave 10 Matadero y Entrecajas producciones teatrales, dirigido por Beatriz Jaén con David Castillo, Paloma Córdoba, Esperanza Elipe, Esther Isla, Rulo Pardo, Kevin de la Rosa y Álvaro Siankope en el reparto.

Romería de Ciares

La romería del barrio de Ciares, que se celebra en el campo de fútbol de La Cruz, sigue hoy con la actuación de los Pandereteres de Ciares y pregón, a cargo de Maxi Rodríguez (12.30 horas); a las 13.00 horas entrega del premio Tevera Exemplar 2026; de 13.20 a 14.00 horas entrega del bollo; a las 14.00 horas jira popular: pulpada by Allerano de Fito, con actuación de Rollu Folk; a las 16.00 a 16.30 horas «puya’l ramu», con actuación de Víctor de Cimadevilla; a las 17.30 a 19.30 horas Juegos africanos, a cargo de Late Asturias.; a las 19.30 horas Kornucopia; a las 21.30 actuación de «Guieldu» y «La Tarrancha» y a las 2.00, sesión 80’s Rock DJ.

Fiestas de Granda

Los festejos de Santana en Granda siguen hoy con la gran corderada, a las 14.00 horas; seguirá la V competición de balón prisionero por equipos, tardeo en la carbayera de Granda, a las 19.00 horas taller infantil de repostería en la carpa, a las 20.30 horas gran verbena amenizada por el Grupo Límite y DJ Vas Bailar.

Fiestas de Santiago en Ceares

En Los Pericones hoy sigue la fiesta de Ceares de Santiago Apóstol, que empieza con alborada por el barrio, a las 10.30 horas;_responso y ofrenda por los difuntos del año, a cargo de la Asociación de Vecinos La Cruz de Ceares, con la agrupación folclórica Les Andarines; a las 12.00 horas, misa de Santiago en la iglesia de San Andrés y procesión; a las 13.00 horas gran paellada en el prao de la fiesta y sesión vermuth con el Grupo Nueva Onda; a las 16.00 horas, exhibición de agility a cargo de Xanastur; a las 18.00 horas juegos infantiles autóctonos; a las 19.00 horas chocolatada para niños, seguida a las 19.30 horas de exhibición de boxeo a cargo de Andrés del Gimnasio Sanpar Box, y a las 21.30 horas, verbena con el grupo Caramelo y Dj Javi.

Sábados del vapor en el Museo del Ferrocarril

El museo de El Natahoyo hoy propone un viaje de ida y vuelta en el tiempo desde el Andén principal del Museo al Andén Natahoyo, y una visita a los orígenes del ferrocarril asturiano. Un particular itinerario entre estaciones, sin salir del museo, que permite disfrutar la experiencia del viaje en un tren a vapor y descubrir, a través una visita guiada, la estrecha vinculación entre minería, industria y ferrocarril en Asturias. Será de 11.30 a 18.00 horas. Hora de salida de los trenes: 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 16.30, 17.00, 17.30 y 18.00 y la duración del viaje y la visita será de unos 45 minutos.

Visita guiada al Muséu del Pueblu d’Asturies

Hoy sábado 25 de julio en el Muséu tendrá lugar una visita comentada a la exposición de Mario Pascual. Será a las 12.00 horas y es una actividad gratuita sin inscripción. Será una visita a la exposición «Vidas de un mismo tiempo». Fotografía social de Mario Pascual (1959-1970)».

Banda de música en Jove

Hoy, a las 12.30 horas, la Banda Sinfónica de Gijón, en colaboración con el Festival y Escuela de Música de Gijón (FESMUG), presenta su célebre programa BandaManía, un proyecto ya consolidado desde su nacimiento en 2017 que trata de acercar la música a todo tipo de público, especialmente a los más jóvenes o noveles.

Música en la calle

El programa de «Arte en la Calle» lleva hoy a Begoña una actuación del grupo «Alegales», de rock and roll). Será a las 13.00 horas. A las 20.00 horas el mismo lugar lo ocupará «Major Lyn». A las 13.30 horas, en la plaza 3 de Abril, actuará «Ciudadano tinta & DJ Zunet» (Spoken Word, Funk, Soul y Hip hop). Y en este mismo espacio, a las 20.00 horas, actúa el dúo «El farmacéutico de Burgos».

Scooter y citas ye-yé

El festival Gijón Ye-Yé tiene hoy nuevas citas. De 10.30 a 11.00 horas, en la plaza Mayor se celebra la Scootercruzada;de 12.00 a 20.00 horas, en la Sidrería La Peñuca, sesión con djs internacionales y mercado de los 60’s. A las 22.00 horas comienza el Live Show en el Albéniz con «Wau y los Arrrghs!» , y «Play de Sonics».

Presentación de libro en Toma 3

En la librería Toma 3 hoy estará Gabriela González presentando su libro «Casi Adultos» en conversación con Igor Paskual.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Las Vegas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en Las Vegas (Corvera), en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Santa Ana en Sabugo

Las fiestas de Santa Ana celebran en la plaza del Carbayo la lectura del pregón, a cargo de Juan Manuel Wes López, a las 12.30 horas, con reparto de «Santantina» para socios y actuación de Xaréu de Ochobre.

Vermut en Sabugo

La plaza del Carbayo acoge a las 13.15 horas la sesión vermut de las fiestas de Santa Ana, con actuación de Cuádriceps. Por la noche habrá verbena con Nana Rock, a las 22.00 horas, y La Movida, a las 00.00 horas, en la calle Carreño Miranda.

Intercéltico en Avilés

El XXIX Festival Intercéltico ofrece pasacalles por el centro a las 13.00 y 19.00 horas, una charla sobre el violín en la música tradicional a las 18.00 horas, actuaciones en La Exposición desde las 20.00 horas y «L’Internueche» a las 00.00 horas.

Cultura celta en Corvera

Corvera se suma al Festival Intercéltico con actividades desde las 11.00 horas, pasacalles en Las Vegas a las 12.15 horas, muestra de folclore celta en el anfiteatro del parque Europa a las 13.00 horas y nuevas actuaciones a las 18.00 horas.

Blues en Palacio Valdés

El Veranín de ART Street lleva a la calle Palacio Valdés, a las 13.30 horas, a David LH & The Po’ Boys, trío llegado de Galicia con una propuesta de blues y swing tradicional inspirada en las raíces rurales de los años veinte y treinta.

Patinaje en Versalles

El colegio público Versalles acoge, de 12.00 a 14.00 horas, una nueva sesión de «Patio Patín», programa deportivo, educativo y lúdico dirigido a niños y niñas, centrado en el patinaje, la convivencia y el uso positivo del tiempo libre.

Cómic y ciencia en la sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, mantiene abierta la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España». Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el compromiso con la memoria en la Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge la exposición «Trece Rosas de Asturias. 15 años de compromiso con la memoria», dedicada a la labor de la asociación y a la memoria democrática. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de grandes artistas nacionales e internacionales. La muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Las Cuencas

Fiestas de Santiago en Sama

Sama de Langreo celebra sus fiestas de Santiago. Las actividades comienzan a las 11.30 horas con el taller infantil «flores y carbón», en la Casa de Cultural A las 12.00 será la misa cantada por el Coro «Santiaguín», y a continuación tendrá lugar la procesión y el concierto de la Banda de Música. A las 14.00 será la ofrenda floral en el monumento de La Carbonera, y a las 17.00, la carrera «Salmerona urbana». Durante toda la tarde hay música en la calle. A medianoche, concierto de José Rico y Doctor Bellido, a continuación habrá Disco Móvil.

Fiestas de la Campa Felguera, en Fechaladrona (Laviana)

La Campa Felguera, en Fechaladrona (Laviana), celebra este fin de semana sus fiestas de Santiago. Empiezan con la sesión vermú y a las 14.00, cordero a la estaca por encargo. A las 16.30 hay maratón de tute y parchís. Por la noche, cena y baile con «Jaque mate».

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

La sala de compresores del Pozo Santa Bárbara, en Turón, acoge la exposición «La revuelta y la nieve» de Dionisio González. La muestra estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas». Días y horario de atención al público: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Horario de julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.

Centro

Fiestas del Cruce en Posada de Llanera

En el marco de las Fiestas del Cruce de Posada de Llanera, el Prao de la Fiesta acoge hoy a las 18.00 horas la entrega de premios de la XXII edición del Tramo de Tierra Cierru los Pinos, acompañada de una exhibición de coches. Posteriormente, a las 22.00 horas, arrancará la segunda gran verbena amenizada por el grupo «Sensación» y los DJ «Ballesteros», «Bumbum» y «RVS».

XVI Mercáu Tradicional La Puente Arriba arranca en Grátila (Nava)

La localidad de Grátila, en el concejo de Nava, acoge hoy el arranque de la decimosexta edición de su Mercáu Tradicional «La Puente Arriba», cita festiva que se extenderá hasta el 26 de julio.

Fiestas de Santa Apolonia en Pañeda

Pañeda celebra hoy las Fiestas de Santa Apolonia con actividades para todas las edades. La jornada comienza a las 12.00 horas con el XIX Campeonato de Bolos. A las 14.30 tendrá lugar la XIII Gran Corderada amenizada por Jorge Menéndez. A las 19.00 horas habrá juegos infantiles tradicionales, seguidos de una gran chocolatada a las 21.00. La primera gran verbena pondrá el cierre a las 23.00 horas con las orquestas «Tekila» y «Waykas».

XI Festival del arándano y frutos rojos en Villaviciosa

Comienza la undécima edición de su Festival del arándano y frutos rojos de Asturias. El evento ofrece a los visitantes un mercado especializado en estos cultivos, la feria nacional de cerámica creativa, una feria de turismo activo, diversas conferencias y talleres dirigidos al público infantil. El festival durará hasta el domingo 26.

Creación en Candamo

San Román de Candamo acoge, de 19.00 a 21.00 horas, actividades de Néxodos Candamo 2026, V Encuentro de Creación Contemporánea y Medio Rural, integrado en la Bienal Climática bajo el lema «Quedar ensin verde».

Oriente

Fiesta del Pastor en Cangas de Onís

La Vega de Enol, en el concejo de Cangas de Onís, es el escenario de la LXXXVIII edición de la emblemática Fiesta del Pastor. Este tradicional encuentro, declarado Fiesta de Interés Turístico, reúne cada año a vecinos y visitantes en el corazón de los Picos de Europa para homenajear al mundo pastoril y celebrar sus costumbres. El programa arranca a las 10.00 horas con una misa solemne en la Capilla del Buen Pastor. Seguidamente habrá deporte tradicional: carrera pedestre (10.30), de caballos (11.00) y tiro de cuerda (11.30). A las 13.30, la carpa central acogerá el concejo abierto, la elección del Regidor de Pastos y varios homenajes. Desde las 15.00 horas habrá comida popular y la actuación de «Hermanos Cosío». Toda la mañana contará con exposición de queso Gamonéu.

Fiesta de La Magdalena en Parres (Llanes)

Parres celebralas festividades de La Magdalena. A las 12.00 horas, la iglesia de Santa María Magdalena acogerá una misa en honor a la patrona. En este marco, la asociación de vecinos homenajeará a Miguel García Pidal y mostrará su agradecimiento a Coté y a la familia Saro, concluyendo la mañana con una espicha para todos los asistentes. Posteriormente, a las 17.30 horas, la programación se trasladará a La Vega de Santa Marina, que albergará un festival dirigido al público infantil.

Fiesta de Santa Ana en Llanes

Llanes inicialas fiestas de Santa Ana. A las 12.00 horas sonará la tradicional salva de vísperas. A las 17.30, la Banda de gaitas de Corvera recorrerá la villa. Posteriormente, a las 18.30, se realizará el traslado procesional de la imagen desde su Capilla hasta la Basílica, donde tendrá lugar el Homenaje al Marinero Mayor con el coro parroquial. La jornada concluirá a partir de las 19.30 horas con una gran sardinada amenizada por «Década Prodigiosa» y la discoteca móvil «Cardeo».

Fiesta de San Juan en Nueva (Llanes) La localidad de Nueva celebra la víspera de sus tradicionales fiestas de San Juan. A las 12.00 horas comenzarán los festejos con descargas de gruesos palenques. Posteriormente, a las 20.00 horas, la plaza Laverde Ruiz acogerá el reparto de empanada y botella de sidra. La jornada concluirá a partir de las 22.30 horas con una verbena amenizada por las orquestas «La Rebelión» y «Costa Norte».

Occidente

Fiesta de Santiago y Santa Ana en Folgueras , Jarrio (Coaña)

Folgueras y Jarrio celebran las festividades de Santiago y Santa Ana. A partir de las 22.00 horas, el campo de la Capilla de Jarrio acogerá el tradicional reparto del bollo, rapón y postre. La velada festiva estará amenizada por la actuación musical del grupo «Fama».

Fiestas de Santiago y Santa Ana en Arbón

La localidad de Arbón sus fiestas en honor a Santiago y Santa Ana. El programa arranca a las 12.00 horas con una misa solemne, a la que seguirá una sesión vermú amenizada por «Silvia y su acordeón». A partir de las 22.30 horas, la jornada culminará con una verbena a cargo nuevamente de «Silvia y su acordeón» junto al grupo «Alaska».

Fiestas de Santiago en Boal

La localidad de Boal celebra día del Patrón en sus fiestas de Santiago. La programación arranca a las 11.00 horas con un pasacalles, seguido a las 12.00 por una misa solemne y procesión acompañada por la Reina del Truébano. A continuación, el grupo «IDEAS» amenizará la tradicional sesión vermú. La jornada concluirá a partir de las 23.00 horas con una gran fiesta y verbena que contará con las actuaciones del propio grupo «IDEAS» y la orquesta «Gran Parada».

Fiestas de San Floxo en la Pescal (Cangas de Narcea)

La Pescal-Sestorraso celebra las fiestas de San Floxo. La programación arranca a las 12.30 horas con una misa solemne y procesión en honor a San Antonio, seguida de una sesión vermú. A las 18.30 horas será el turno del público infantil con juegos y una merienda para participantes y acompañantes. La jornada culminará a partir de las 21.00 horas con una gran verbena amenizada por «Clave de Ro» y «Leticia y su acordeón», durante la cual se realizarán varios sorteos.

Fiesta de Santiago Apostol

en Cortina (Valdés)

Cortina, en Valdés, celebra las fiestas de Santiago Apóstol. A las 13.00 horas se oficiará una misa solemne, seguida de sesión vermú y pinchoteo con «Clave de Son». A las 18.00 comenzará el II Campeonato de Futbolín . Tras la actuación de la orquesta «Sin Razón» a las 19.30, se realizará el tradicional reparto del bollo a las 21.30. La jornada concluirá a las 22.00 horas con una gran verbena amenizada por «Clave de Son» y dúo «Premium».

Fiesta de Santiago en Somiedo

La localidad de Santiago, en el concejo de Somiedo, celebra sus fiestas patronales. A las 12.00 horas tendrá lugar una misa con procesión y subasta del ramo, seguida a las 13.00 de la tradicional sesión vermú. Por la noche, a las 21.30 horas, se realizará el reparto del bollo preñao. La jornada festiva estará amenizada por las actuaciones musicales del grupo «Esencia» y el trío «Fusión».

Fiestas patronales de la Parroquia de Santiago de Arriba (Valdés)

La parroquia de Santiago de Arriba celebra sus fiestas patronales. A las 13.00 horas tendrá lugar una misa solemne y procesión cantada por el coro «Villa Blanca» de Luarca, seguida de sesión vermú con el grupo «Nuevo Ritmo». A las 17.00 comenzará el reparto del bollo, continuado por una exhibición de caballos a cargo de «La Deriva Flamenca». La fiesta, que contará con hinchables infantiles, culminará con la música del grupo «Nuevo Ritmo» y DJ «Risk».

Fiesta en honor a Nuestra Señora del Carmen en Xestoso (Villanueva de Oscos)

Xestoso (Villanueva de Oscos) celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. A las 13.30 horas se oficiará una misa solemne y procesión, seguida de sesión vermú con Alejandro Martínez. A continuación habrá una gran churrascada y, más tarde, paella para cenar . La jornada,cuenta con animación infantil con fiesta de la espuma y un tardeo musical a cargo del dúo «La Cigarra» y Alejandro Martínez.

Fiesta de Santiago en La Veguina (Tapia de Casariego) 2026

La localidad de La Veguina celebra sus fiestas en honor a Santiago. La jornada comenzará a las 12.00 horas con una misa solemne y procesión, que estarán amenizadas por la banda de gaitas «Marino Tapiega». A continuación, se celebrará una sesión vermú que contará con la actuación de Jaime Paredes. La celebración culminará posteriormente con una fiesta y verbena protagonizadas por el solista Jaime Paredes y «Tania y su acordeón».

Fiesta de Santiago Apostol en La Oteda (Tineo)

Noticias relacionadas

La Oteda celebrasus fiestas en honor a Santiago Apóstol. A las 12.00 horas se oficiará una misa, seguida de sesión vermú con «Héctor». A las 16.00, la bolera acogerá la liga infantil de bolo celta, complementada con hinchables durante toda la tarde. A las 21.00 tendrá lugar una gran cena servida por el Restaurante Lozano . La jornada concluirá a partir de las 23.30 horas con una gran verbena a cargo de «Héctor y José» y el dúo «Emoción».