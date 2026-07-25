Asturias, a la cola de la inversión ferroviaria del Estado: recibe menos por habitante que Galicia, Cantabria y Castilla y León

La pérdida de peso de Asturias en la inversión estatal durante 2025, siendo la comunidad del Noroeste con menos dinero por habitante por parte del Estado, también tiene su reflejo en el ferrocarril, uno de los principales destinos de las inversiones públicas en la región.

El Gobierno central, a través de Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe, empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes que gestionan las vías y los trenes, respectivamente, invirtió en 2025 en Asturias 98 millones de euros, lo que equivale a 96,6 euros por habitante.

La cifra sitúa al Principado en el undécimo puesto nacional por inversión ferroviaria por habitante, lejos de otras comunidades del norte y de los territorios donde continúan ejecutándose las grandes obras de la red ferroviaria española. La región es la comunidad de España con más kilómetros de vía de tren por habitante.

Los datos, elaborados a partir del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) correspondiente al cierre de 2025 y cruzados con las cifras oficiales de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan importantes diferencias territoriales.

Asturias, con esos 98 millones de euros, se queda lejos de los 280,87 millones de Galicia, que triplica al Principado o los 402,70 millones de Castilla y León, y únicamente supera a Cantabria, que recibió 74,65 millones. Al corregir las cifras por población, el Principado pasa a ocupar el último puesto entre las comunidades del Noroeste.

Mientras Asturias recibió 96,6 euros por habitante, Galicia alcanzó los 103,5 euros, Cantabria llegó a 125,8 y Castilla y León casi duplicó la cifra asturiana con 167,7 euros por residente.

La comparación con el resto del país tampoco favorece al Principado. La inversión ferroviaria media del Estado alcanzó los 106,1 euros por habitante, casi diez euros por encima de Asturias. El ranking nacional lo encabezan Murcia, con 273,5 euros por residente, Navarra (248,4) y Aragón (230), mientras que el Principado queda por detrás de diez comunidades autónomas y solo supera a Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Baleares.

El Corredor Mediterráneo sigue absorbiendo las mayores partidas

La clasificación por comunidades evidencia además que el grueso de la inversión ferroviaria continúa concentrándose en los territorios donde permanecen abiertas grandes actuaciones ferroviarias, especialmente en el Corredor Mediterráneo. Cataluña fue la que más recibió, con 805,85 millones de euros, la Comunidad Valenciana tuvo 733,66 millones y Madrid 652,52 , mientras Andalucía superó los 515 y Murcia rozó los 434

La baja inversión en Asturias, comparada con otras comunidades, tiene lugar en un delicado momento, con varias inversiones pendientes tanto en cercanías como en alta velocidad. Transportes tiene pendiente la renovación del trazado entre Pola de Lena, donde se acaba el AVE, y las ciudades. Varios trabajos están ya en marcha, pero la renovación no tiene fecha de finalización. Asturias también tiene pendiente la ejecución de buena parte del plan de cercanías, así como la llegada de los trenes de ancho métrico que sustituyan a la flota actual, muy deteriorada.

Transportes, además, anunció la semana pasada que renunciaba a llevar el ancho europeo a los lugares que no lo tienen, entre ellos Asturias, que tiene ancho ibérico, basándose en el enorme coste que tendría hacer esa migración.

El final de las grandes obras

La explicación a la diferencia del Principado respecto a otras regiones se encuentra en la propia ejecución de las inversiones. Asturias ya no figura entre los grandes focos de inversión una vez concluida la Variante de Pajares. Durante 2025, Adif Alta Velocidad —sociedad independiente de Adif— ejecutó en el Principado 9,36 millones de euros, una cifra muy alejada de los 247,65 millones invertidos en Castilla y León, los 254,65 millones de la Comunidad Valenciana, los 269,04 millones de Andalucía o los 425,01 millones de la Región de Murcia.

La mayor parte de la inversión ferroviaria en Asturias procede actualmente de la actividad ordinaria de Adif, con 57,06 millones de euros, y de Renfe, que ejecutó 31,63 millones. En conjunto, ambas compañías concentraron prácticamente toda la inversión ferroviaria territorializada en la comunidad durante el pasado ejercicio.

El contraste resulta especialmente significativo porque el ferrocarril continúa siendo el principal destino identificable de la inversión estatal en Asturias. Las actuaciones de Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe sumaron 98,05 millones de euros, aproximadamente un tercio de toda la inversión estatal territorializada ejecutada en el Principado durante 2025, que ascendió a 289,82 millones, según la IGAE.