Asturias reclama un pacto de Estado contra los incendios y carga contra el negacionismo climático

La vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, reclamó este sábado un pacto de Estado en materia de prevención de incendios forestales y ha instado a las fuerzas políticas, especialmente a Vox, a dejar de cuestionar el cambio climático, al considerar que la emergencia climática está detrás de fuegos cada vez más virulentos y difíciles de extinguir.

Llamedo realizó estas declaraciones durante la inauguración del XI Festival del Arándano y los Frutos Rojos, celebrado en Villaviciosa, en un contexto marcado por los graves incendios que afectan estos días al centro del país y tienen especial virulencia en Madrid.

"Es fundamental un pacto de Estado en la prevención de incendios y, sobre todo, darle la importancia que tiene al cambio climático, porque todos estamos viendo las consecuencias que está teniendo", afirmó la presidenta en funciones.

La dirigente asturiana fue especialmente crítica con las posiciones que niegan la crisis climática y apeló a un amplio consenso político para afrontar este tipo de emergencias. "La derecha y la extrema derecha, en este caso Vox, tienen que dejar de cuestionar la emergencia climática que, entre otras consecuencias, está provocando fuegos de alta intensidad muy difíciles de extinguir. De verdad hay que dejar de decir este tipo de cosas, poner pie en pared y hacerle frente con un pacto de Estado", insistió.

Refuerzo asturiano para combatir los incendios

La vicepresidenta también confirmó el envío de nuevos efectivos asturianos para colaborar en las labores de extinción de los incendios que afectan a Madrid y Ávila.

En concreto, Asturias desplazará cinco bomberos y dos técnicos, además de material, "en solidaridad con la situación que se está viviendo". Uno de los técnicos enviados está especializado en prevención y protección de núcleos urbanos e interfaz urbano-forestal y se incorporará al puesto de mando del operativo para prestar asesoramiento técnico.

Barbón: "Nunca se habían visto incendios así"

La situación de los incendios provocó este viernes una reacción de Adrián Barbón, presidente del Principado, que se encuentra pasando unos días de vacaciones. "Los incendios que están asolando numerosos puntos de España son terribles. Conozco bien la impotencia que se siente en una situación así y más, en este caso, con el desalojo de miles de personas, para evitar que pongan en riesgo sus vidas. Y todavía habrá quién diga que el cambio climático es una patraña. Nunca, jamás, se habían visto un nivel de incendios como los que llevamos viviendo estos años no solo en España sino en otros muchos países, como Francia. Mi ánimo y apoyo a las personas que están luchando contra el fuego y mi cariño a las personas que se han visto afectadas por los incendios", aseguró en sus redes sociales.